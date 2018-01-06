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    Киев

    Смертельное ДТП под Киевом: полиция задержала сбежавшего водителя

    (обновлено: )22701
    По словам мужчины-виновника ДТП, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
    На месте ДТП в Киеве
    dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители задержали водителя микроавтобуса Ford Transit, который в субботу совершил смертельный наезд на женщину на Новообуховской трассе под Киевом, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

    Ранее сообщалось, что под Киевом на Новообуховской трассе у Конча-Заспы водитель Ford Transit на пешеходном переходе насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП.

    "После тщательного обследования места ДТП, неподалеку в лесополосе правоохранители нашли микроавтобус водителя-нарушителя. А вскоре полицейские задержали и самого подозреваемого", — говорится в сообщении.

    dtp.kiev.ua
    На месте ДТП в Киеве

    По словам мужчины, утром он ехал на рынок и не заметил человека на проезжей части. Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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    Напомним, во вторник вечером, 2 января, на повороте в село Белогородка под Киевом произошло крупное ДТП с участием судьи Киево-Святошинского райсуда Дмитрия Усатова. Служитель Фемиды оказался пьян и пытался скрыться с места ДТП на карете скорой помощи

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