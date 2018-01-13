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    Смертельное ДТП с рейсовым автобусом на окраине Праги. Кадры с места ЧП

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    По данным местных СМИ, погибли водитель автомобиля и два пассажира автобуса. Из 45 раненых пять человек находятся в тяжелом состоянии, в том числе двое детей.
    Канал на Youtube HASIČI PRAHA

    Рейсовый автобус на окраине Праги столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. В результате аварии погибли три человека, около 45 человек получили ранения различной степени тяжести.

    Под Киевом произошло смертельное ДТП. Видео
    Видеоканал Kyiv Operativ на Youtube
    Водитель был пьян. На месте смертельного ДТП под Киевом

    По данным местных СМИ, погибли водитель автомобиля и два пассажира автобуса. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии. Двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

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    Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

    Движение в районе аварии временно прекращено. Полиция начала расследование инцидента.

    На днях сообщалось, что в Киеве пьяные пешеходы спровоцировали ДТП с участием рейсового автобуса. 

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