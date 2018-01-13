Смертельное ДТП с рейсовым автобусом на окраине Праги. Кадры с места ЧП

Рейсовый автобус на окраине Праги столкнулся с автомобилем Škodа Superb, после чего врезался в дерево у обочины. В результате аварии погибли три человека, около 45 человек получили ранения различной степени тяжести.

По данным местных СМИ, погибли водитель автомобиля и два пассажира автобуса. Из 45 раненых пять находятся в тяжелом состоянии. Двое детей, которые получили серьезные травмы головы, были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

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Несколько пассажиров оказались зажаты внутри автобуса.

Движение в районе аварии временно прекращено. Полиция начала расследование инцидента.

На днях сообщалось, что в Киеве пьяные пешеходы спровоцировали ДТП с участием рейсового автобуса.