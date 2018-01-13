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    Происшествия

    В Запорожской области мужчина взорвал бывшую жену гранатой

    (обновлено: )67552
    Бывший супруги разговаривали в автомобиле в селе Семеновка Мелитопольского района. В ходе беседы муж бросил в салоне гранату и выскочил из машины.
    В Мелитопольском районе Запорожской области мужчина взорвал свою бывшую жену гранатой
    Фото РИА Мелитополь

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Мелитопольском районе Запорожской области произошел взрыв в легковом автомобиле, тяжело пострадала женщина.

    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет. Видео
    ГУ НП в Днепропетровской области/Youtube
    Житель Днепра нашел на свалке ручной гранатомет

    Машина Daewoo Nexia взорвалась в селе Семеновка поздно вечером 12 января. Прибывшие спасатели потушили загоревшееся авто.

    При взрыве пострадала 37-летняя женщина, находившаяся в салоне Daewoo. Ее с рваными ранами тела и венозным кровотечением доставили в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

    "Индустриалка" со ссылкой на свои источники сообщает, что инцидент стал причиной конфликта между бывшими супругами. Экс-муж пострадавшей, которая сидела за рулем, в ходе беседы бросил в машину гранату и выскочил из салона.

    Ранее в Черкассах была задержана женщина, которая жестоко отомстила новой жене своего бывшего мужа. Она приехала к дому бывшего супруга и переехала машиной ногу своей сопернице.

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