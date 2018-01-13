В Запорожской области мужчина взорвал бывшую жену гранатой

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. В Мелитопольском районе Запорожской области произошел взрыв в легковом автомобиле, тяжело пострадала женщина.

Машина Daewoo Nexia взорвалась в селе Семеновка поздно вечером 12 января. Прибывшие спасатели потушили загоревшееся авто.

При взрыве пострадала 37-летняя женщина, находившаяся в салоне Daewoo. Ее с рваными ранами тела и венозным кровотечением доставили в реанимационное отделение Центральной районной больницы.

"Индустриалка" со ссылкой на свои источники сообщает, что инцидент стал причиной конфликта между бывшими супругами. Экс-муж пострадавшей, которая сидела за рулем, в ходе беседы бросил в машину гранату и выскочил из салона.

Ранее в Черкассах была задержана женщина, которая жестоко отомстила новой жене своего бывшего мужа. Она приехала к дому бывшего супруга и переехала машиной ногу своей сопернице.