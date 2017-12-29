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    Киев

    На улице в Киеве нашли труп мужчины

    50
    Согласно сообщению в соцсети, на вид умершему не более 30 лет, не похож на бездомного. Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика.
    Тело мужчины в Киеве, возле которого лежал энергетик
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в пятницу во дворе жилого дома на улице Жилянской, 7 в Киеве.

    Как пишет dtp.kiev.ua в Facebook, на вид умершему не более 30 лет, не похож на бездомного.

    "Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа. По словам местных жителей, у мужчины мог случиться сердечный приступ.

    facebook.com/dtp.kiev.ua, 29 декабря 2017

    Ранее в Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.

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