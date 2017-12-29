На улице в Киеве нашли труп мужчины

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Тело мужчины обнаружили в пятницу во дворе жилого дома на улице Жилянской, 7 в Киеве.

Как пишет dtp.kiev.ua в Facebook, на вид умершему не более 30 лет, не похож на бездомного.

"Рядом с телом мужчины лежала бутылка алкогольного энергетика. На месте работали патрульная полиция и следственно-оперативная группа. По словам местных жителей, у мужчины мог случиться сердечный приступ.

facebook.com/dtp.kiev.ua, 29 декабря 2017

Ранее в Киеве в озере Алмазное обнаружен труп женщины.