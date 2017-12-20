Под Днепром полиция обнаружила труп женщины

КИЕВ, 20 дек – РИА Новости Украина. Под Днепром сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело женщины. Как было установлено, труп был обнаружен на территории поселка Таромское. На место прибыли сотрудник правоохранительных органов, которые установили, что тело было найдено местными жителями.

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Женщине было 64 года. Она умерла рядом с воротами одного из частных домов. При этом правоохранителям удалось найти документы среди личных вещей покойной.

Также правоохранителям удалось обнаружить ключи и мобильный телефон женщины. На теле правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Тем не менее, обстоятельства смерти будут выяснять судмедэксперты.

Напомним, в Кривом Роге найдены изувеченные тела матери и дочери.