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    В соцсетях поднялся скандал из-за "нетрезвого врача" под Киевом

    (обновлено: )30812
    В детской больнице в городе Боярка врач находился в нетрезвом состоянии на рабочем месте, сообщил в Facebook Владимир Родиков, который привез в медучреждение свою дочь.
    В соцсетях поднялся скандал из-за нетрезвого врача под Киевом
    Facebook Владимира Родикова

    "У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему, мол, не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком", — говорится в его сообщении.

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    На громкий скандал отреагировали у и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

    "Мне вчера сразу же звонили от Уляны Супрун. Думаю, там уже знают", — сообщил Родиков.

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