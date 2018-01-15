В соцсетях поднялся скандал из-за "нетрезвого врача" под Киевом

"У младшей Анастасии заболел живот, рвота, температура. Привезли в Киевскую областную детскую больницу в г. Боярка. А там празднуют по полной – отмечают старый новый год. Хирург лыка не вяжет. Пьяный в драбадан. Ему, мол, не симптомы нужны, а ему видите ли нужно установить контакт с ребенком", — говорится в его сообщении.

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На громкий скандал отреагировали у и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун.

"Мне вчера сразу же звонили от Уляны Супрун. Думаю, там уже знают", — сообщил Родиков.