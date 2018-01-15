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    Полиция обнаружила скелет 11-летней девочки на свалке в Одесской области

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (153)

    (обновлено: )277
    Найденные кости на свалке в одном из сел Белгород-Днестровского района принадлежали ребенку в возрасте 11 лет. Девочка могла умереть в период от полугода до года назад.
    Полиция Украины. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На свалке в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области нашли останки человека, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

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    По предварительным данным, найденные кости принадлежали ребенку в возрасте 11 лет. Девочка могла умереть в период от полугода до года назад. Также поблизости нашли одежду.

    Причина смерти устанавливается. Начато расследование по факту умышленного убийства.

    Ранее сообщалось, что харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе.

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