Полиция обнаружила скелет 11-летней девочки на свалке в Одесской области

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. На свалке в одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области нашли останки человека, сообщает УНН со ссылкой на правоохранителей.

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По предварительным данным, найденные кости принадлежали ребенку в возрасте 11 лет. Девочка могла умереть в период от полугода до года назад. Также поблизости нашли одежду.

Причина смерти устанавливается. Начато расследование по факту умышленного убийства.

Ранее сообщалось, что харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе.