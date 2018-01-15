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    Происшествия

    Следы крови и переломы. В Харькове возле водоема найдено тело голого мужчины

    (обновлено: )79805
    На месте обнаружения мертвого мужчины были найдены его одежда, банковская карта и другие личные вещи. На земле и свитере были следы крови. Предварительно, у погибшего был переломан также нос.
    Автомобиль патрульной полиции. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе. Об этом пишет NewsRoom.

    Тело мужчины было найдено 13 января, однако стало известно только в понедельник. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила одежду, банковскую карту и другие личные вещи мужчины, а также следы крови на свитере и на земле. Судмедэксперты при первичном осмотре выявили у погибшего перелом костей носа.

    Силовики открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"), сейчас они проводят необходимые следственные действия и выясняют причины смерти харьковчанина.

    Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.

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