Следы крови и переломы. В Харькове возле водоема найдено тело голого мужчины

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Харьковская полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины, обнаженное тело которого нашли возле водоема в Холодногорском районе. Об этом пишет NewsRoom.

Тело мужчины было найдено 13 января, однако стало известно только в понедельник. Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила одежду, банковскую карту и другие личные вещи мужчины, а также следы крови на свитере и на земле. Судмедэксперты при первичном осмотре выявили у погибшего перелом костей носа.

Силовики открыли уголовное производство по статье 115 УК Украины ("умышленное убийство"), сейчас они проводят необходимые следственные действия и выясняют причины смерти харьковчанина.

Ранее сообщалось, что тело 48-летнего мужчины нашли у подъезда дома на Подоле в Киеве. Первые ножевые ранения ему нанесли, вероятно, еще в квартире на втором этаже. Полиция не раскрывает: сам погибший вышел на улицу или его вытащили.