наверх
07.01.201808:37
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    В центре Киева произошло кровавое убийство

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (129)

    (обновлено: )70502
    По информации полиции, приехав на вызов жильцов дома по ул. Константиновская, 27, наряд напротив входа в подъезд обнаружил бездыханное тело мужчины, на вид около 40 лет.
    Полиция обнаружила окровавленный труп мужчины в центре Киева
    Киев оперативный

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве на улице Константиновской возле подъезда жилого дома правоохранители обнаружили труп мужчины, сообщает Киев оперативный в Facebook.  

    Читайте также: Украинцев выжимают досуха: налогов – больше, покупок – меньше

    "В 00:07 на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на Константиновской, 27, весь ее подъезд в крови, а след тянется от квартиры №4 (второй этаж) аж на улицу. Соседи также добавили, что в квартире №4 постоянно звучит громко музыка, а жильцы любят употреблять алкогольные напитки. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет", — говорится в сообщении.

    Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

    Напомним, в понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Больница. Архивное фото
    Паника из-за вспышки гепатита в Николаеве
    Известная украинская певица идет в политику. Видео
    Украина 2018: новые испытания
    Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Приговор для Саакашвили: будет ли депортация?