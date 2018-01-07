В центре Киева произошло кровавое убийство

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. В воскресенье в Киеве на улице Константиновской возле подъезда жилого дома правоохранители обнаружили труп мужчины, сообщает Киев оперативный в Facebook.

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"В 00:07 на линию 102 позвонила женщина и сообщила о том, что на Константиновской, 27, весь ее подъезд в крови, а след тянется от квартиры №4 (второй этаж) аж на улицу. Соседи также добавили, что в квартире №4 постоянно звучит громко музыка, а жильцы любят употреблять алкогольные напитки. На место немедленно прибыли наряды патрульной полиции, на улице, почти напротив входа в подъезд, нашли бездыханное тело мужчины. На вид ему около 40 лет", — говорится в сообщении.

Обстоятельства убийства устанавливаются, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.