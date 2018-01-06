Убийство Ноздровской. Важна только одна версия - Старенький

Фото из открытых источников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Первого января в речушке под Киевом нашли тело 38-летней жительницы села Демидов Вышгородского района Ирины Ноздровской, которая пропала вечером 29 декабря. Причины смерти еще не установили эксперты, но в полиции уже есть свои версии. Лидер профсоюза полиции Илья Кива заявил, что это может быть самоубийством, но и то, что Ирину могли сбросить с моста.

Окружение Ирины Ноздровской связывает ее гибель с уголовным делом, которому она посвятила два года. Ирина занималась делом погибшей в ДТП младшей сестры, которую сбил на смерть племянник судьи Вышгородского района. Ирине незадолго до нового года удалось доказать, что Дмитрий Россошанский был за рулем в состоянии наркотического опьянения и добиться для него приговора — 7 лет колонии.

В полиции Киевской области никаких версий не выдвигают, но связывают ее гибель с профессиональной деятельностью. В то же время, под стенами полицейского начальства 2 января прошел многочисленный митинг. Народ требовал найти и наказать убийц Ирины.

Как отмечает адвокат, в прошлом глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, то, что произошло с Ириной — это большая трагедия. Но если не сделать правильные выводы из трагедии — она повторится.

"Ответственных за это убийство несколько. Кроме очевидного ответственного убийцы (кто бы это ни был), это еще несколько субъектов.

1. Полностью импотентная полиция, в частности Киевской области и Вышгородского района. Имея несколько сообщений об угрозах, имея резонанс по делу — и не отреагировать? После этого в отставке должны оказаться как минимум начальник полиции Вышгородского района.

2. Суд. Хотя это широко не обсуждается, но по закону суд обязан реагировать на угрозы в зале суда и принимать меры по защите участников уголовного судопроизводства. Об этом все забыли, но закон никто не отменял.

3. В Украине полностью отсутствует защита потерпевшей стороны в Уголовном процессе, как физически, так и процессуально. Почти всегда потерпевшая сторона воспринимается всеми участниками процесса просто как декорация в зале и на следствии. В настоящее время потерпевший, который не будет делать таких титанических усилий как Ирина, правды и возмещение убытков не добьется. Даже если преступника реально посадят, он там (в сегодняшнем видении тюрьмы от "реформаторов") не будет чувствовать себя наказанным. О материальном возмещении ущерба уже и не говорю. Пришло время серьезно изменить это отношение государственных институтов к праву потерпевших на защиту и возмещение ущерба", — пишет на своей странице в соцсетях Сергей Старенький.

Так же, по его мнению, ответственно за убийство и МВД, в смысле блокировки разрешения на коротко ствольное оружие (даже только травматическое) для адвокатов.

"Сколько адвокатов еще должно погибнуть, чтобы МВД признало их такими же уязвимыми категориями профессионального населения, как журналисты, дружинники, ветераны МВД, судьи, прокуроры?! Думаю, что и адвокатскому сообществу пришло время поставить этот вопрос официально перед властью и МВД через свои органы самоуправления. Нынешний парламент является рекордсменом по количеству депутатов-адвокатов. Неужели там не будет поддержки? Думаю будет", — отмечает Сергей Старенький.

А главное, по мнению адвоката, полиции не стоит зацикливаться на одной версии.

"Я бы не советовал сосредотачиваться только на одной версии убийства. Но поскольку полиции (особенно вышгородской) веры мало, надо отрабатывать все другие версии также. Меня всегда настораживает, когда в обществе насаждают мысль сразу о виновности кого-то. Это почти всегда манипуляция. Уже сейчас известно, что Ирина была причастна к расследованию нескольких резонансных дел, занимала активную жизненную позицию не только в деле о ДТП. Мы мало знаем о ее личной жизни, хотя там кажется тоже не все как книга пишет. Все могло быть. Надо разбираться, а не принимать первую же версию за истину. Не дадим собой манипулировать", — подытожил Стеранький.

Читайте также: Почему убийство Ноздровской пострашнее Врадиевки будет