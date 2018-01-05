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    Общество

    Бывший жених Ноздровской сделал неожиданное признание

    Тема:

    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (52)

    (обновлено: )148006
    Полиция подозревала в причастности к убийству и самого Виталия, его допрашивали в течение девяти часов, но у мужчины есть твердое алиби – на момент убийства Сергеев был дома.
    Виталий Сергеев

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Бывший гражданский муж убитой правозащитницы Ирины Ноздровской Виталий Сергеев заявил, что собирался сделать ей предложение 27 января – в день ее рождения. Об этом он рассказал ТСН.

    Когда стало известно о трагедии, он один из первых был на месте, где нашли тело убитой.

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    "Я видел, что осматривали уже на берегу, когда прибыл к месту. Со слов знаю, что она была в сережках, была в одном лифчике. АТОшники, которые согласились помочь в поисковой операции, отыскали с другой стороны трассы, что ведет на Дымир, поясок от дубленки. А носочки я сам нашел, я их узнал. Они были далековато, метров 400. Трасса идет на Дымир, перпендикулярно под трассой проходит река. С правой стороны в метрах 200 нашли Ирину, а в 200 метрах с другой стороны нашли эти элементы одежды. Кажется, что это все происходило возле реки. Слышал, что кажется нож нашли. Но касается ли это этого дела, я не знаю. И нашли розовый чехол с ее телефона. А нашли ли сам телефон, не знаю", — рассказал Сергеев подробности поисковой операции.

    Телефонный разговор Ирины Ноздровской с женой нардепа Антона Яценко. Видео
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    Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

    Сначала полиция подозревала в причастности к убийству и самого Виталия, его допрашивали в течение девяти часов, но у мужчины есть твердое алиби – на момент убийства Сергеев был дома. Об этом свидетельствуют записи с камер наблюдения, которые зафиксировали время его входа и выхода из дома, также полиция осмотрела планшет и роутер в доме, где живет Виталий, и зафиксировали пользования ими в это время. То, что муж был дома, подтвердила и консьерж.

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

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