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    Старенький Сергей

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    Нам дали версию убийства Ноздровской, которую требовали активисты - юрист
    05:58 10.01.2018
    2698Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький, комментируя официальную версию убийства правозащитницы Ирины Ноздровской, заявил, что в ней есть ряд серьезных пробелов.
    Ирина Ноздровская
    Убийство Ноздровской. Важна только одна версия - Старенький
    19:55 06.01.2018
    3474Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый?
    Адвокат Сергей Старенький отметил, что в убийстве адвоката и правозащитника Ирины Ноздровской уже пытаются назначить виновного, а это почти всегда манипуляция.
    Шеврон Торнадо
    В Лукьяновском СИЗО экс-боец "Торнадо" жестоко избил следователя
    21:26 17.11.2017
    2228Дело "Торнадо": судный день
    По словам бывшего председателя Государственной пенитенциарной службы Украины Сергея Старенького, инцидент произошел, когда следователь объявлял о подозрении другому заключенному.
    Сергей Старенький. Архивное фото
    Старенький: СИЗО разрушаются намеренно
    13:29 05.09.2017
    320Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    За 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону, убежден экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    Первые кадры с места зверского убийства сотрудницы Одесского СИЗО (18+) 
    22:09 17.08.2017
    13118Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    Заключенный убил сотрудницу Одесского СИЗО, расчленил и выбросил в мусорный бак, сообщает экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький.
    На месте убийства сотрудницы Одесского СИЗО
    В Одесском СИЗО расчленили сотрудницу по фамилии Порошенко - экс-глава ГПС
    21:56 17.08.2017
    3734Криминал шагает по стране: убийство сотрудницы СИЗО.
    По информации Сергея Старенького, в изоляторе убита сотрудница Елена Сергеевна Порошенко - "заключенный ее расчленил и выбросил в мусорный бак".
    Киевский следственный изолятор: там, где остановилось время
    Сотрудники Лукьяновского СИЗО объявили бунт
    12:43 21.03.2017
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    Как сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький, дежурные смены №3 и №5 отказываются заступать на службу, причина - низкая выплаченная заработная плата.
    Сергей Старенький. Архивное фото
    Бунт в Лукьяновском СИЗО: "торнадовец" пытался избежать расправы - эксперт
    00:50 13.01.2017
    945Дело "Торнадо": судный день
    Экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький в эфире "ГС" сообщил, что показания, которые заключенный экс-боец "Торнадо" дал в суде, не понравились другим участникам процесса.
    Иван Первушкин возле Качановской колонии
    Экс-глава ГПТСУ подтвердил смерть бывшего начальника Качановки
    01:43 26.10.2016
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    По данным источника в полиции Харьковской области, бывший начальник Качановской исправительной колонии Иван Первушкин застрелился из зарегистрированного на него пистолета.
    Сергей Старенький. Архивное фото
    Старенький: бунты в колониях - это результат реформы пенитенциарной службы
    09:25 04.08.2016
    678Бунт в кировоградской колонии и пытки в СБУ
    В Полтавской области взбунтовались осужденные в колонии №9. В воскресенье 30 человек после команды "отбой" остались на улице. Свои действия они мотивировали якобы неудовлетворительной работой администрации.
    Наручники
    Бунты заключенных угрожают колониям Киева, Одессы и Харькова — эксперт
    23:12 21.07.2016
    257Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    По словам экс-главы пенитенциарной службы Сергея Старенького, власти теряют контроль над исправительными учреждениями, что и привело к недавнему бунту заключенных в колонии в Коцюбинском.
    Тюрьма. Архивное фото
    Беги, заключенный, беги! В колониях Украины "дни открытых дверей"
    13:52 21.07.2016
    814Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре
    В Киевской области после бунта в исправительном центре сбежали 13 заключенных. Десять сбежавших позже вернулись. Троих все еще ищут.
    Кировоградская исправительная колония номер 6
    Появились подробности скандала вокруг кировоградской колонии
    17:24 03.06.2016
    4065Бунт в кировоградской колонии и пытки в СБУ
    По словам Сергея Старенького, раскачивает ситуацию "вор в законе" по прозвищу "Леха Краснодонский". Согласно неофициальным данным, "зэкам" пообещали выполнить их требования.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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