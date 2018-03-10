За 1,5 года, пока реформируется пенитенциарная служба, никто не проводил аудита, а изменения в системе, если и происходят, то только в худшую сторону, убежден экс-глава пенитенциарной службы Сергей Старенький.
В Полтавской области взбунтовались осужденные в колонии №9. В воскресенье 30 человек после команды "отбой" остались на улице. Свои действия они мотивировали якобы неудовлетворительной работой администрации.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".