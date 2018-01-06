Украинцев выжимают досуха: налогов – больше, покупок – меньше

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В Новый год – с новой "минималкой" для украинцев. Правда, на этот раз не рывком в два раза, как в году прошлом, а лишь на 500 грн – до 3723 грн. Но это – пока.

В планах властей повысить цифру как минимум до 4100 гривен к концу 2018 года. Об этом говорил президент Петр Порошенко, упоминали и в Кабинете министров.

Подобная инициатива может показаться хорошим начинанием, но только на первый взгляд. Законодательно установить эту цифру – не проблема, но реальные последствия оцениваются скептически. В Министерстве финансов уже заявили, что резкое повышение минимальной зарплаты до 4100 гривен сорвет все экономические балансы и может привести к "галопирующей инфляции".

"Мы можем повысить минимальную зарплату только до 3723 грн. Сразу повышать до 4100 гривен, срывая все экономические балансы, — это дилетантство. Мы же не хотим получить галопирующую инфляцию и вылететь из программы МВФ", – рассказал в интервью Лига.net замминистра финансов Сергей Марченко.

В то же время, по словам экспертов, повышения "минималки" вряд ли почувствуют на себе украинцы с учетом нынешнего роста цен. При росте минимальной зарплаты увеличивается фонд заработной платы за счет самых низкооплачиваемых сотрудников. Однако те, кто зарабатывает больше "минималки", фактически могут остаться со "старым" доходом.

Удар по бизнесу

Из-за роста минимальной зарплаты вырастет и инфляция. По словам экс-министра экономики Украины, президента "Центра рыночных реформ Украины" Владимира Ланового, реальный уровен инфляции по продовольственной группе товаров — это 40%. По группе товаров ЖКУ — 15-20%, по одежде, обуви, – около 30%.

И это при том, что еще в начале года власти обещали рост инфляции до 8–10%.

"То есть выходим где-то на 20-25% точно. Я уже там не говорю о бензине, транспортные услуги, где тоже рост был. То есть 20-25% точно. Иными словами, у нас есть падение ВВП, производство падает, а не растет. Еще один момент, инфляция появляется не сразу. В прошлом году повысили на 100% минимальную зарплату и вообще зарплату, а инфляция будет бить и в 2018-м", — заявлял Лановой в интервью ГС.

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А вот о чем можно с уверенностью говорить уже сейчас – это то, что растущая "минималка" ударит по бизнесу. Подрастут налоги и сборы, социальные стандарты и гарантии, размеры штрафов.

Логичным, хотя и неприятным для страны эффектом может стать очередной уход бизнесменов "в тень". Экономисты прогнозируют, что часть предпринимателей переведет своих работников на неполный рабочий день, другая часть сократит количество сотрудников, а остальным будут платить по "черной" бухгалтерии.

А вот для властей Украины рост "минималки" – положительное явление, поскольку оно должно увеличить поступления в бюджет. В первую очередь от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого социального взноса (ЕСВ).

А вслед…налоги будут расти

И о налогах. Теперь единый налог вырастет с 640 грн до 744,60 грн, а единый соцвзнос (ЕСВ) – с 2112 грн до 2457,1 грн (за квартал).

Пропорционально с "минималкой" в Украине также увеличатся и штрафы для работодателей. Для примера: за одного неоформленного сотрудника грозит штраф в размере 30 минимальных зарплат. На данный момент это 96 тыс грн, а в следующем году – 111,6 тыс грн.

Налоговики же в 2018 году планируют увеличить сумму поступлений в бюджет за счет увеличения сборов по налогам на 20% (на 771,7 млрд грн). Об этом сообщил и. о. главы ГФС Украины Мирослав Продан. В ведомстве планируют собрать до конца года 399,99 млрд грн. налоговых платежей, что болше показателя 2017 года на 35,6 млрд грн.

Ограничили в посылках

Но не налогами и сборами едиными. Украинцев также "обрадовали" новостью об ограничении пересылки товаров из-за границы.

Теперь без налогов можно будет получать максимум лишь три посылки в месяц общей стоимостью не более 150 евро.

С 1 января 2018 года начали действовать ограничения на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 500 евро при въезде в Украину.

При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

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При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Но не все сразу. Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.

По материалам из открытых источников интернет