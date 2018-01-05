Подозреваемых нет. Полиция продолжает рассматривать версии убийства Ноздровской

Фото из открытых источников

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. У следствия пока нет подозреваемых по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

Читайте также: Убийство Ноздровской. Работа экспертов и заявление Аброськина

"Нет", — ответил Жукович на вопрос, есть ли в деле об убийстве Ноздровской подозреваемые.

Кроме того, Жукович сообщил, что количество версий убийства пока не изменилось.

"Как минимум, отпала версия об изнасиловании, все остальные еще рассматриваются следствием. Хотя, конечно, вполне понятно, что это смерть насильственная и уголовное производство открыто по этой статье", — отметил Жукович.

В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.