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    Подозреваемых нет. Полиция продолжает рассматривать версии убийства Ноздровской

    Тема:

    Убийство Ноздровской: страна протрезвела (52)

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    Как рассказал пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович, отпала версия об изнасиловании. Все остальные еще рассматриваются следствием.
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. У следствия пока нет подозреваемых по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович.

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    "Нет", — ответил Жукович на вопрос, есть ли в деле об убийстве Ноздровской подозреваемые.

    Телефонный разговор Ирины Ноздровской с женой нардепа Антона Яценко. Видео
    Канал на Youtube Андрій Дзиндзя
    Ноздровская работала на нардепа Яценко и имела конфликт с его женой

    Кроме того, Жукович сообщил, что количество версий убийства пока не изменилось.

    "Как минимум, отпала версия об изнасиловании, все остальные еще рассматриваются следствием. Хотя, конечно, вполне понятно, что это смерть насильственная и уголовное производство открыто по этой статье", — отметил Жукович.

    В понедельник, 1 января, под Киевом нашли мертвой ранее пропавшую правозащитницу Ирину Ноздровскую. Женщина незадолго до исчезновения добилась того, чтобы виновник смертельного ДТП, в котором погибла ее сестра, не вышел на свободу по амнистии. Близкие и коллеги Ноздровской сообщают, что ей долгое время поступали угрозы от семьи осужденного, а также лично от него. Вечером в понедельник в качестве свидетеля был опрошен бывший жених погибшей Виталий Сергеев.

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