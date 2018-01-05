Убийство Ноздровской не раскроют без особого контроля – адвокат

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Этот год начался с новости об убийстве известного юриста Ирины Ноздровской. Ее тело в понедельник, 1 января, нашли в одной из рек Киевской области.

Дело получило огласку после поста нардепа Мустафы Найема в Facebook. В нем он напомнил, что Ноздровская длительное время добивалась приговора для виновника аварии, в которой в 2015 году погибла ее сестра Светлана. За рулем автомобиля тогда был племянник главы Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

По словам Мустафы Найема, в ходе судебного заседания по смертельному ДТП прозвучали угрозы в адрес Ирины Ноздровской.

Для расследования убийства правозащитницы создали оперативно-следственную группу, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции. А расследование убийства Ирины Ноздровской находится на личном контроле главы Национальной полиции Украины Сергея Князева.

Не пополнит ли дело Ирины Ноздровской "коллекцию" нераскрытых резонансных убийств, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал юрист, адвокат Евгений Лосовский.

Тело Ирины Ноздровской по просьбе родственников направлено на комплексную экспертизу. Что это вообще даст, что спустя столько времени тело направляют на экспертизу?

— На самом деле, с момента обнаружения тела и, соответственно, приезда группы оперативной, которая приехала через несколько часов — то, что я читал в открытых источниках — более того, какие были проведены на месте экспертизы, не указано. И здесь не вопрос в регулировании или работе штаба. На самом деле, это второстепенная информация, которой я согражданам даже не рекомендую себе загружать голову. Коротко и четко: успех расследования любого заказного убийства заключается в реагировании и работе экспертных групп через несколько часов после обнаружения тела и осмотра места, где это было совершено, или предположения. Далее, это кинологическая служба, которая в данном случае определяет одну часть необходимой оперативной работы, после чего однозначно, не мешкая, тело любого гражданина должно быть направлено на экспертизу. Потому что в данном случае работа эксперта покажет, каким образом было совершено это преступление, и таким образом можно определить психологический и «профессиональный» портрет преступника, который совершал данное убийство.

Это можно сделать, исходя из экспертизы?

— Конечно. У каждого есть свой почерк. Более того, здесь ситуация достаточно упрощена. Дело в том, что Ирина Ноздровская, как и родственники, обращалась до своей смерти с тем, что у неё есть факты угроз, которые поступали от тех или иных лиц. В данном случае мы говорим о том, что следователь и руководитель или процессуальный руководитель-прокурор, не усмотрел в её заявлениях факта, что это имело место. Но, тем не менее, фамилия, обращение, длительное рассмотрение в Вышгородском суде по факту как сегодня основная версия рассматривается, что это месть, или заказное убийство, в результате активной деятельности нашей правозащитницы. Поэтому на сегодняшний момент говорить, что следствие стартует с нуля, это неправильно.

И конечно следующий вопрос, самый важный. Учитывая, каким образом потенциально не быстро, скажем, как для меня, ведутся следственные действия, которые прописаны классикой и законами криминалистики, очень важно, кто является руководителем следственной группы, и кто имеет опыт в данном расследовании тяжких преступлений заказных. И поверьте, если мы увидим, как работа процессуального руководителя, то есть прокурора, руководителя следственной группы, следователя и оперативных работников, если данные лица не имеют фактов успешного расследования такого рода преступлений, скажу так: пилотный проект здесь и начало деятельности по расследованию кого-либо не пройдет.

Насколько правильно с точки зрения общественности, тех людей, которые сопереживают, приходить под здание МВД и требовать, как конкретно нужно сформировать следственно-оперативную группу, кто в нее должен входить и т.д.?

— Я должен быть гораздо более хладнокровный и менее эмоциональный, исходя из того, что много видел. Но даже меня этот вопрос настолько шокировал, и, видя, каким образом производятся процессуальные действия по Ирине Ноздровской, и то, что выложено в YouTube, её приходы в свое время в прокуратуру, это не то, что мороз по коже, это полное игнорирование в данном случае риска жизни для гражданина. Это, если сказать без преувеличения, вообще угроза национальности как таковой, потому что правоохранительные органы при конкретных угрозах не предприняли никаких действий для защиты данного гражданина.

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В порядке оперативно-технических средств, в данном случае работы с Ириной Ноздровской, определения каких-либо угроз или контроль их, на мой взгляд, должно было быть проведено. Поэтому то, что гражданское общество требует и хочет понимать, кто является руководителем, и кого они рекомендуют в работу следственной группы, да, оно не предусмотрено УПК, но человеческой совестью. Когда люди знают точно, кто из следователей будет эффективен, и кто не менял мораль следователя настоящую на какие-то там пирожки. Поэтому считаю абсолютно логичным. Более того, контроль, который будет производиться не только процессуальным руководителем и прокуратурой, критически важен. И третье. Мы еще с вами все четко посмотрим, знаете, это уголовное дело нельзя назвать в рамках необходимости тайны следствия, оно слишком вышло за рамки следствия. Поэтому контроль и работы следователя однозначно должен быть, присутствовать со стороны гражданского общества.

Было озвучено сразу четыре версии, первая из которых в приоритете, она связана с судом, который проходил вокруг погибшей сестры Ирины. Насколько это правильно? Это не сбивает следователей, они не поддаются эмоциям?

— На самом деле, ни одних фактов не должно быть указано ни в радиоэфире, ни в масс-медиа. Теперь о следующем. По-простому, следователю глубоко плевать, о чем там будет говорить в данном случае руководство. Он будет проводить следственные действия так, как он это видит. У нас профессиональных следователей, которые могут раскрывать тяжкие преступления, заказные, критически мало. Если этому человеку дадут работать, дадут технические средства, как иногда занимаются другой всякой фигней, а ему дадут эту возможность, и, учитывая, что Ноздровская практически доехала до дома, я не буду сейчас о подробностях, но, тем не менее, факт свидетельствует о том, что данное преступление, в связи с местом, где оно происходило — недалеко от дома, да, говорят свидетели, и ряд других моментов, косвенно, по науке криминалистике, можно говорить, что это заказное убийство имеет шансы быть расследованным. В принципе, я усматриваю, что в плане точечных работ и свидетелей картина в данном случае появления и пропажи Ноздровской будет однозначно определена.

А теперь вопрос в другом. На самом деле, работа ключевая, каким образом дадут работать следователю. Если у него будет еще 25 дел, мы никогда не увидим. И мы все честно знаем, что пройдет месяц-два, и в данном случае акцент Ноздровской, расследование уголовного дела упадет. Уволится следователь или что-либо другое произойдет. Поэтому здесь вопрос критический. Если мы не найдем убийц правозащитницы Ирины Ноздровской, это говорит о следующем, что кого-либо, при менее резонансном убийстве, не дай Бог, какого-нибудь гражданина Украины, шансов практически не будет. Сегодня вся следственная группа областного управления работает, вместе с прокуратурой. А вы себе представьте, если, не дай Бог, по какому-либо рядовому гражданину будет нечто похожее.

А как это конкретно происходит? С чего начинается эта работа?

— В первую очередь следователь составляет критическое время, план следственных действий, который предполагает. Один блок — это работа со свидетелями, всех живущих рядом, водителями такси, всех, кто проезжал, объявление делается в данном случае, чтобы предоставили все водители видеорегистраторы. Далее все, кто работает рядышком, как и жители, должны быть опрошены. Причем опрошены критически быстро. В связи с тем, что если работа будет проведена неэффективная и долгая, потенциальный преступник просто пропадет в данном случае и уедет. Возможно, это один из местных. Далее, берутся на контроль все, кто рядом проживает из группы лиц, контроль на выезд за территорию Украины, по всем идентифицирующим данным, возможным тем, соответственно, паспортам и другим документам, чтобы исключить оперативно-техническую возможность, потому что сразу мы в судебном порядке не можем запретить кому-либо. Но опера должны работать в данном случае на возможность выезда данных граждан.

Далее. Оперативная работа, связанная с контролем и получением доступа национальным операторам мобильной связи, в данном случае, что в это время по вышкам, которые занимаются стационарной связью, происходили те или другие переговоры, тем более за двадцать минут она пропала, можно говорить о том, что после последнего контакта — двадцать минут. То есть на самом деле, для следователя достаточно широкий круг, будем реалистами, это не в поле и не неожиданно пропал человек. Здесь достаточно широкий круг людей, с которыми необходимо работать. Вопрос только в политической воле. Возможности в данном случае пресечения возможности пропажи каких-либо свидетелей, соседей, и на контроле все, кто на телефонной связи находился и прибыл, например, по динамике, с одной геолокации в данном случае в другую геолокацию. И соответственно, после чего пропала геолокация в момент, например, когда было совершено преступление. На самом деле, это наука, которая не требует эксклюзива. Это просто качественная, настоящая работа.

Напомним, адвокат Виктор Чевгуз считает, что убийство Ноздровской должно получить широкую огласку, чтобы дело не замяли. А политический эксперт Юрий Лесничий в свою очередь отметил, что на этом деле попытаются пропиариться политики.