Убийство Ноздровской: появились новые детали

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Полиция получила данные о том, что во время убийства Ирины Ноздровской, на протяжении примерно двух часов, у мобильного телефона подозреваемого Юрия Россошанского отсутствовала связь, а его сын Дмитрий безуспешно пытался дозвониться отцу из СИЗО.

Об этом заявил первый замначальника Нацполиции Украины — глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью "Обозревателю".

"Мы выяснили, что сын подозреваемого и ранее из СИЗО связывался по мобильной связи с родными. А 29 декабря он активно пытался дозвониться отцу – в предполагаемое время убийства. Однако на протяжении двух часов ему это не удавалось", — сказал он.

Следствие затребовало данные по соединениям членов семьи Россошанских: сына, отца, матери.

"Жена подозреваемого, напомню, утверждала, что в 21:00 они с мужем легли спать. Однако данные оператора показали, что она активно пользовалась мобильным до глубокой ночи – уже следующего числа, 30 декабря. И женщина неоднократно звонила мужу. В это же время отцу пытался дозвониться и сын", — отметил Аброськин.

Когда полицейские начали задавать дополнительные вопросы старшему Россошанскому, оказалось, что в тот день у него в гостях был отец гражданской жены Дмитрия Россошанского.

"Мужчина пришел в гости к нашему подозреваемому после обеда, возвращаясь с похорон своего знакомого. Они вместе выпили. Потом, как признался подозреваемый, он пошел провожать гостя. И момент "провожания", и момент приезда Ирины в Демидов – фактически одно время", — рассказал полицейский.

Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.