наверх
14.01.201821:27
Курсы валют НБУ
  • USD28.45+ 0.12
  • EUR34.18+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Убийство Ноздровской: появились новые детали

    Тема:

    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (97)

    (обновлено: )196014
    Как рассказал Вячеслав Аброськин, на протяжении примерно двух часов, у мобильного телефона подозреваемого Юрия Россошанского отсутствовала связь, а его сын Дмитрий безуспешно пытался дозвониться.
    Следственная группа на месте, где нашли тело Ирины Ноздровской
    Facebook Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Полиция получила данные о том, что во время убийства Ирины Ноздровской, на протяжении примерно двух часов, у мобильного телефона подозреваемого Юрия Россошанского отсутствовала связь, а его сын Дмитрий безуспешно пытался дозвониться отцу из СИЗО.

    Об этом заявил первый замначальника Нацполиции Украины — глава криминальной полиции Вячеслав Аброськин в интервью "Обозревателю".

    "Мы выяснили, что сын подозреваемого и ранее из СИЗО связывался по мобильной связи с родными. А 29 декабря он активно пытался дозвониться отцу – в предполагаемое время убийства. Однако на протяжении двух часов ему это не удавалось", — сказал он.

    Следствие затребовало данные по соединениям членов семьи Россошанских: сына, отца, матери.

    Прощание с Ириной Ноздровской, убитой в Киевской области
    pravda.com.ua
    Под Киевом прощаются с Ноздровской. Появились фото

    "Жена подозреваемого, напомню, утверждала, что в 21:00 они с мужем легли спать. Однако данные оператора показали, что она активно пользовалась мобильным до глубокой ночи – уже следующего числа, 30 декабря. И женщина неоднократно звонила мужу. В это же время отцу пытался дозвониться и сын", — отметил Аброськин.

    Когда полицейские начали задавать дополнительные вопросы старшему Россошанскому, оказалось, что в тот день у него в гостях был отец гражданской жены Дмитрия Россошанского.

    "Мужчина пришел в гости к нашему подозреваемому после обеда, возвращаясь с похорон своего знакомого. Они вместе выпили. Потом, как признался подозреваемый, он пошел провожать гостя. И момент "провожания", и момент приезда Ирины в Демидов – фактически одно время", — рассказал полицейский.

    Ранее Анастасия Ноздровская, дочь убитой правозащитницы Ирины Ноздровской, заявила, что не верит в вину арестованного подозреваемого Юрия Россошанского, а также рассказала о ряде несостыковок в деле.

    Напомним, задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП. По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Запорожье мужчина, выпав из окна, упал на ребенка
    Атака на УПЦ МП: скандал в Запорожье набирает обороты
    ВМС Украины
    Возврат боевой техники из Крыма: согласится ли Украина?
    Вывеска на здании Министерства финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Вакцинация от кори
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших