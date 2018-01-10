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    Семью убийцы Ноздровской обвинили в даче ложных показаний

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    Дело Ноздровской: виновен ли подозреваемый? (90)

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    Подозреваемого не было дома именно в то время, когда потерпевшая приехала из Киева в село Демидов. Однако родственники Россошанского утверждали, что он был дома.
    Избрание меры пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской
    Радио Свобода

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Полиция начала подозревать Юрия Россошанского в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской после того, как проверила звонки его семьи. Об этом на брифинге заявил первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

    "Близкие родственники Россошанского говорили, что они в тот день (день убийства Ноздровской, 29 декабря. – Ред.) рано легли спать, в районе 21-22-х часов. Но, когда мы получили технические возможности, увидели, что соединения у матери активно продолжаются с 18 часов вечера и до глубокой ночи, до следующего дня, до часу", — отметил он.

    Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин на месте убийства адвоката Ирины Ноздровской
    Facebook Вячеслава Аброськина
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    Аброськин подчеркнул, что подозреваемого не было дома именно в то время, когда потерпевшая приехала из Киева в село Демидов.

    По его словам, отсутствовал он больше двух часов.

    "Потом мы сравниваем показания: легли спать, выходит, что лежа на одной кровати, один другого набирает. И это дало толчок, что первоначальные показания были неправдивые", — добавил первый замглавы Нацполиции.

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    Напомним, что задержанный Юрий Россошанский — отец водителя, который насмерть сбил сестру Ноздровской при ДТП.  По данным МВД, он признался, что убил женщину во время ссоры на остановке общественного транспорта в селе Демидов под Киевом.

    В СМИ также была опубликована "предсмертная" записка Юрия Россошанского, в которой он комментирует убийство Ирины Ноздровской.

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