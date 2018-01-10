Дело Ноздровской. Старенький: есть вопросы по доказательной базе

Фото из открытых источников

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В понедельник, 8 января, представители МВД, в том числе разные советники министра, заинтриговали украинцев тем, что, дескать, убийство правозащитницы Ирины Ноздровской раскрыто, найден подозреваемый.

Вскоре стало известно, что полиция задержала 64-летнего Юрия Россошанского – отца Дмитрия Россошанского, который в 2015 году сбил насмерть сестру Ноздровской – Светлану Сапатинскую, наказания которому добилась в суде правозащитница. Его приговорили к семи годам лишения свободы.

Смотрите также: Замглавы Нацполиции рассказал подробности о расследовании убийства Ноздровской

Пока проходил судебный процесс, в адрес Ноздровской и ее семьи все время сыпались угрозы со стороны родственников и друзей обвиняемого в ДТП. При этом все они жили рядом, бывали даже стычки. А на последнем заседании, за два дня до исчезновения и смерти Ноздровской, отец убийцы в зале суда сказал ей: "Ты плохо кончишь!".

По словам замглавы Нацполиции Вячеслава Аброськина, ни о каком откровенном признании речь не идет. Нашли злоумышленника благодаря собранному массиву вещественных доказательств.

"Во время беседы после задержания я лично общался с лицом, которое мы обоснованно подозреваем в совершении преступления. Человек не раскаивается в совершении и не собирается каяться. Подозреваемый сотрудничает со следствием, он признал вину", — сообщил Аброськин.

Суд взял под стражу Россошанского на два месяца, как просила прокуратура, переживая, что на свободе он может уничтожить улики.

По официальной версии по убийству Ноздровской есть много вопросов, подчеркивает экс-глава Пенитенциарной службы Украины, адвокат Сергей Старенький. Конечно, не покидает убеждение, что нам дают ту версию, которую требовали активисты с самого начала. В расчете на то, что теперь общественный резонанс спадет, написал эксперт на своей странице в Facebook.

"Сразу скажу – такая версия с местью семьи Россошанских имеет право на существование, но возникает очень много нестыковок, которые вызывают недоверие к работе "300 полицейских-спартанцев", которые ночами не спали, все президенту докладывали.

Это и способ убийства — в вечернее, с насыщенным трафиком время с большой потерей крови, следы которой должны были остаться на остановке и по дороге, но почему-то не остались; и способ сокрытия тела — на плече через село к реке, и способ уничтожения одежды жертвы и убийцы — принести к себе домой и сжечь в печке. Это глупости, мог бы сделать преступник без мозга и опыта.

Но этот преступник (а нас с вами уже полиция решила что и он и мы дураки) тогда бы явно не просчитал, что тело надо бросить именно в воду, чтобы уничтожить следы; надо раздеть жертву, чтобы убрать с нее идентифицирующие следы контакта с убийцей. У меня на этой почве убеждение — или это он, но происходило не так, как он рассказывает следствию (возможно действовал не один, возможно прикрывает кого) или это не он и пока самооговорил себя (что скоро станет очевидным)", — отмечает Сергей Старенький.

Очень похоже, что полиция Киевской области очень спешила снять с себя этот "президентский контроль" и вернуться к привычному ей ритму службы. Поэтому и оформили "по быстрячку" версию, которую от руководителя полиции Киевщины требовали активисты и ждал президент, подчеркивает адвокат.

"Мне трудно представить себе, чтобы 50-летний мужчина после инсульта нес на плече тело жертвы на большое расстояние, кровь из которого лилась на дорогу (15 ножевых ранений), в раннее вечернее предновогоднее время; долго раздевает труп; перед этим ссорился на остановке с погибшей; долго убивал жертву и никто не слышал и не видел? Кстати – позволю себе не согласиться с мнением экспертов-криминологов, о том, что тело демонстративно бросили на видном месте, чтобы продемонстрировать дерзость и чтобы его быстро нашли. Его же не нашли быстро, аж на третий день. И время было выбрано неудачно (это если предположить версию демонстративности), ведь новогодние праздники, и искать долго точно не будут. Тело бросили в воду. И только для того, чтобы уничтожить следы контакта тела с убийцей", — уверен экс-глава Пенитенциарной службы.

Поэтому, по мнению Сергея Старенького, убийство было совершено продуманно, а не спонтанно.

"И там был не один убийца. И скорее всего она была убита точно не на остановке. Предполагаю (по характеру ранений, отсутствия кровавого следа, состояния тела), которые могли определенное время где-то содержать и там издеваться. А потом привезти в автомобиле и сбросить в реку. Такие впечатления от работы полиции пока…", — сообщил адвокат.