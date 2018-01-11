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    Россия

    Россиянин жестоко убил подругу и ее дочь

    (обновлено: )13602
    По данным следователей, тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены 10 января в одной из квартир дома в Тольятти.
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    Украинское фото

    КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Жителя Тольятти подозревают в убийстве своей подруги и ее 16-летней дочери, сообщает Следственное управление Следственного Комитета РФ по региону.

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    "По версии следствия, 3 января смертельные телесные повреждения на почве ревности причинил женщине и ее дочери сожитель 33-летней потерпевшей, который в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

    Тела 33-летней женщины и ее 16-летней дочери с признаками насильственной смерти были обнаружены 10 января в одной из квартир дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевших наступила в результате асфиксии.

    Как отметили в СК, подозреваемый сам явился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем. Сейчас мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

    Ранее, по данным прокуратуры, пьяный харьковчанин забил ногами мать за то, что она не дала ему денег на алкоголь.

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