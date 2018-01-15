Как в Чикаго. Подробности расстрела предпринимателя в Запорожье

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

В Запорожье посреди улицы в упор расстреляли предпринимателя и отобрали у него деньги. Пострадавший находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в Нацполиции в Запорожской области. Отмечается, что злоумышленники с помощью автомобиля преградили путь бизнесмену, выстрелили в него несколько раз и скрылись. Также сообщается, что предприниматель занимался торговлей мяса, и у него при себе была дневная выручка, которую забрали нападавшие. План-перехват объявлен на всей территории Запорожской области. Полиция отрабатывает оперативную информацию.

Подробнее о происшествии рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы журналист "Громадського ТБ" в Запорожье Сергей Лебедь.

(текст публикуется на языке оригинала)

Розкажіть більш докладно про обставини інциденту?

До Запоріжжя приїхав підприємець із Кам’янця-Подільського. Він дійсно торгував тут м’ясом. Після того як робочий день закінчився, він сів у свою машину, після цього його машину перегородили дві інші машини. Впритул його розстріляли, влучили у область живота. Станом на вчора він знаходився у лікарні в дуже тяжкому стані. Тобто він вижив, ще немає інформації чи пережив він ніч, але сподіваємось, що все буде гаразд. Вчора поліція заявила про те, що знайшла місцезнаходження нападників. Вчора велися перемовини і вони готувалися до штурму. Ще немає інформації щодо того стався цей штурм вночі чи ні. Ми маємо тільки вчорашню інформацію.

inform.zp.ua На месте расстрела бизнесмена в Запорожье

Що пишуть місцеві ЗМІ про цей інцидент і загалом які версії такого злочину зараз висуваються?

Версія – пограбування. Хоча це дивно, тобто у людини, яка продавала м'ясо, вилучити денну виручку, це не ціль не номер один у Запоріжжі, яку можна пограбувати. Але Запоріжжя доволі кримінальне місто і ми знаємо дуже багато банд.

Як пересічні мешканці Запоріжжя відреагували на такий інцидент?

Людям страшно, що вони можуть ще казати. У нас в минулому році були гучні пограбування ювелірок і напади на інкасаторів, і все таке інше. І 2018 рік починається знову з подібних речей.

Загалом зараз що відбувається на місці пригоди?

Там працювала поліція, працювали лабораторія, судмедексперти.

Загалом, якщо про криміногенну ситуацію в місті говорити?

У Запоріжжі дуже важка ситуація з криміналом, ми у 2017 році ми були другі після Києва за криміногенною ситуацією. Але у Києві просто людей більше живе. А в нас така важка ситуація, якщо ви чули, буквально 11 числа СБУ вилучило зброю у християнської організації, яка називається "Радомир". Тобто отак от січень вже дуже насичений у нас.

inform.zp.ua На месте расстрела бизнесмена в Запорожье

Розкажіть цю історію.

Чули про історії про те, що священник московського патріархату відмовився відспівувати дитину, яка була хрещена у київському патріархаті? От з того часу почалася акція "Принеси ляльку", люди почали зносити ляльки до церков в знак протесту. І двоє АТОвців, які принесли ляльок були побиті організацією "Радомир" — це в Запоріжжі така організація радикальних християн, які охороняють різні релігійні установи, охороняють релігійні заходи і таке інше. І 11 числа СБУ провела обшуки у цієї організації, і вилучили автоматичну зброю, пістолети, ножі і медалі, антиукраїнські матеріали.

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Значить, конфлікт не завершено, він триватиме і надалі?

Конфлікт триватиме. В нас є митрополит Запорізький Лука, який став на бік священника, що не відспівав дитину. Він сказав, що це правильно, і після оцих обшуків він заявив, що це тиск на православну церкву і що правоохоронці намагаються розколоти державу таким чином. Тобто конфлікт ще далеко незавершений.

Ранее эксперт общественной организации "Слово и дело" Александр Москалюк заявлял, что умысел разжигания ненависти запорожскими священниками доказать будет непросто.