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    Происшествия

    В Ровенской области в аварии погибли иностранец и младенец

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    Гражданин Польша допустил столкновение с грузовым авто. В аварии погиб он сам, а также ребенок супружеской пары, которая находилась в салоне на момент ДТП.
    Авария в Ровенской области
    Фото Национальной полиции Украины

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, на автодороге Устилуг — Луцк — Ровно в селе Заря Ровенского района, сообщает Национальная полиция Украина.

    По данным полиции, 35-летний гражданин Республики Польша за рулем автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

    В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были доставлены в медучреждения.

    Фото Национальной полиции Украины
    Авария в Ровенской области

    Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь младенцу врачам не удалось. Его родители госпитализированы в реанимационное отделение. По словам врачей, состояние мужчины критическое.

    Водитель грузовика не пострадал.

    Ранее сообщалось, что в Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП. Водитель "ЗАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ".

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