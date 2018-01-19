В Ровенской области в аварии погибли иностранец и младенец

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в пятницу, на автодороге Устилуг — Луцк — Ровно в селе Заря Ровенского района, сообщает Национальная полиция Украина.

По данным полиции, 35-летний гражданин Республики Польша за рулем автомобиля Volkswagen Passat не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем.

В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте происшествия. В салоне иномарки находились еще трое пассажиров: супруги из села Бронники и их десятимесячный ребенок. Все они получили травмы и были доставлены в медучреждения.

Фото Национальной полиции Украины Авария в Ровенской области

Несмотря на принятые реанимационные меры спасти жизнь младенцу врачам не удалось. Его родители госпитализированы в реанимационное отделение. По словам врачей, состояние мужчины критическое.

Водитель грузовика не пострадал.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области на трассе Чугуев – Меловое произошло смертельное ДТП. Водитель "ЗАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "ВАЗ".