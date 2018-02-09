На трассе Киев - Чоп Range Rover разорвало пополам, погибли двое

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КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Чоп на территории Ровенской области произошла страшная авария, в которой погибли два человека.

В селе Крылив Дубенского района столкнулись элитный внедорожник Range Rover и грузовик. При ударе половина джипа была просто уничтожена.

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В результате ДТП погибли два человека: водитель Range Rover и женщина-пассажир. Еще один человек пострадал. Прибывшие медики доставили его в больницу.

Ранее в Киеве на проспекте Соборности водитель на элитном внедорожнике Range Rover насмерть сбил девочку и скрылся с места происшествия.