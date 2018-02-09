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    На трассе Киев - Чоп Range Rover разорвало пополам, погибли двое

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    В результате шокирующей аварии на трассе Киев - Чоп в Ровенской области погибли два человека - водитель и пассажир внедорожника Range Rover. Их машина столкнулась с грузовиком.
    Автомобиль Range Rover разбился на трассе Киев - Чоп в Ровенской области
    Фото facebook.com/igor.zinkevych

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. На трассе Киев — Чоп на территории Ровенской области произошла страшная авария, в которой погибли два человека.

    В селе Крылив Дубенского района столкнулись элитный внедорожник Range Rover и грузовик. При ударе половина джипа была просто уничтожена.

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    В результате ДТП погибли два человека: водитель Range Rover и женщина-пассажир. Еще один человек пострадал. Прибывшие медики доставили его в больницу.

    Ранее в Киеве на проспекте Соборности водитель на элитном внедорожнике Range Rover насмерть сбил девочку и скрылся с места происшествия.

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