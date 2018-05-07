Офицера полиции посадили за торговлю "инсайдом"

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Оперуполномоченного сектора криминальной полиции одного из отделов полиции ГУНП в Винницкой области приговорили к 3 годам с испытательным 2-летним сроком и другими дисциплинарными взысканиями за торговлю закрытыми данными.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ровенской области.

"Доказано, что офицер полиции, из корыстных побуждений, используя свое служебное положение и имея доступ со своего служебного компьютера к автоматизированным системам Министерства внутренних дел Украины, систематически сбывал сторонним лицам за денежное вознаграждение информацию с ограниченным доступом, что привело к ее утечке. Всего же злоумышленник получил от заинтересованных лиц неправомерную выгоду на общую сумму 9 тыс грн. В суде обвиняемый признал вину в полном объеме", — сообщает подробности прокуратура.

Согласно приговору Ровенского городского суда работнику полиции назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Одновременно суд применил требования ст. 75 УК Украины и освободил мужчину от отбывания основного наказания с испытательным 2-летним сроком с возложением определенных обязанностей. Также по решению суда мужчину обязали выплатить штраф в размере 25500 грн и он лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 3 года.

Ранее сообщалось, что сотрудник СБУ Александр Карамушка, обвиняемый в получении взятки и хранении наркотиков, вышел из-под стражи после внесения залога.