Умер бывший депутат Рады

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины 4 созыва от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" Сергей Олексиюк скончался в субботу, 27 января.

Общественный деятель Павел Дутко сообщает, что Олексиюк умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

Павел Дудко/Facebook, 28 января 2018

Подруга семьи и бывший секретарь газеты "Волынь" Ольга Капись сообщила в комментарии РТБ: Рівне Суспільне: "Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролась, он приходил в себя, но не смогли "вытянуть". Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал".

Также она добавила, что прощаться с экс-нардепом от Ровенской области Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12:00.

facebook.com/uarivnetv, 28 января 2018

Олексиюк был членом Руха с 1989 года, председателем ячейки Ровенской областной организации НРУ, членом Центрального провода НРУ, а также доверенным лицом кандидата на пост президента Виктора Ющенко.

Ранее умер король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен и лионский шеф-повар Поль Бокюз, он скончался в возрасте 91 года.