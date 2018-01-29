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    Политика

    Умер бывший депутат Рады

    (обновлено: )1686
    Сергей Олексиюк скончался в субботу, 27 января, от сердечного приступа на 59 году жизни. Медики боролись за его жизнь, однако спасти не удалось. Прощание состоится в понедельник.
    Бывший народный депутат Сергей Олексиюк. Архивное фото
    vse.rv.ua

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Народный депутат Украины 4 созыва от Блока Виктора Ющенко "Наша Украина" Сергей Олексиюк скончался в субботу, 27 января.

    Общественный деятель Павел Дутко сообщает, что Олексиюк умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет.

    Павел Дудко/Facebook, 28 января 2018

    Подруга семьи и бывший секретарь газеты "Волынь" Ольга Капись сообщила в комментарии РТБ: Рівне Суспільне: "Был инфаркт. Приехала скорая, медики час боролась, он приходил в себя, но не смогли "вытянуть". Он чувствовал себя нормально, на прошлой неделе в лесу всех родных собрал, детей и внуков на прогулку. Как знал".

    Также она добавила, что прощаться с экс-нардепом от Ровенской области Олексиюком будут в понедельник, 29 января, в 12:00.

    facebook.com/uarivnetv, 28 января 2018

    Олексиюк был членом Руха с 1989 года, председателем ячейки Ровенской областной организации НРУ, членом Центрального провода НРУ, а также доверенным лицом кандидата на пост президента Виктора Ющенко.

    Ранее умер король французской кухни, "папа гастрономии", обладатель трех звезд Мишлен и лионский шеф-повар Поль Бокюз, он скончался в возрасте 91 года.

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