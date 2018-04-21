В трех областях Украины горят свалки

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Пожары вспыхнули на свалках в Ровенской, Закарпатской и Полтавской областях в течение одного дня, их общая площадь составляет 460 квадратных метров, сообщает Госслужба Украины по ЧС.

В субботу днем вблизи села Бармаки Ровенской области, на территории свалки твердых бытовых отходов (площадью около 10 гектаров), произошло возгорание мусора на площади около 100 квадратных метров, к тушению привлечены шесть единиц техники и 30 человек.

По данным ГСЧС, уже вечером в субботу поступило сообщение о том, что вблизи города Лубны Полтавской области, на территории свалки твердых бытовых отходов (площадью около 6,7 гектара), произошло возгорание мусора на площади около 60 квадратных метров, там к тушению привлечены три единицы техники и 12 человек.

Кроме того, вблизи села Барвинок Ужгородского района Закарпатской области, на территории действующей свалки твердых бытовых отходов (площадью около 9 гектаров), произошло возгорание мусора на площади около 300 квадратных метров, к тушению привлечено шесть единиц техники и 21 человек.

"Ликвидация вышеупомянутых пожаров сейчас продолжается", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В конце марта горела полтавская городская свалка твердых бытовых отходов.