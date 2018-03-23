Во время выступления Порошенко упала сосулька

Видео Facebook Петра Порошенко
КИЕВ, 23 — РИА Новости Украина. Во время выступления президента Украины Петра Порошенко в Ровенской области со здания детского сада неожиданно упала сосулька.
В момент падения ледышки глава государства рассказывал об открытии детских садов.
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При словах "фантастические детские сады" сосулька упала с крыши под ноги охраннику президента, который стоял возле здания.
Видео выступления Порошенко опубликовано на его странице в Facebook, курьезный момент запечатлен на 2 минуте 57 секунде опубликованного видео.
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