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    В Ровенской области из автомата ранили ребенка

    (обновлено: )20103
    По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова.
    Патрон. Архивное фотое
    Украинское фото

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Неизвестные ранили из огнестрельного оружия шестилетнего мальчика в Ровенской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

    У бывшего военного изъяли пистолеты, автомат и пулемет под Одессой. Видео
    ГУ НП в Одесской области/Youtube
    У бывшего военного изъяли пистолеты, автомат и пулемет под Одессой

    Отмечается, что происшествие произошло 28 апреля в селе Шпанов Ровенской области.

    "Около 19.00 ребенок играл на улице возле дома и почувствовал резкую боль в области лопатки. По предварительному осмотру пули полицейские установили, что ее калибр составляет 7,62 миллиметра, а выстрел, вероятно, был осуществлен с автомата Калашникова. Пулю следователи изъяли и направили на экспертизу", — говорится в сообщении.

    Полиция завела уголовное дело по статье "неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до двух лет ограничения свободы.

    По данным полиции, ребенка прооперировали, его жизни ничего не угрожает. Полицейские устанавливают обстоятельства получения ребенком огнестрельного ранения.

    Ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду, громившую с автоматами игорные заведения.

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