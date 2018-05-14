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    В Ровенской области утонул 2-летний мальчик, пока взрослые отдыхали в кафе

    (обновлено: )7301
    Сообщается, что ребенок покинул кафе, где отдыхали взрослые, и ушел в неизвестном направлении. Через несколько часов его тело нашли в 150 метрах от кафе в заброшенной водоеме.
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    КИЕВ, 14 мая — РИА Новости Украина. В селе Остки Рокитновского района Ровенской области двухлетний мальчик утонул, пока взрослые праздновали в кафе.

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    В полиции рассказали, что семья праздновала день рождения младшего ребенка в кафе. Взрослые не заметили, как из помещения вышел старший двухлетний сын и ушел в неизвестном направлении.

    "Через несколько часов его тело нашли в 150 метрах от кафе в заброшенной водоеме. Согласно справке, смерть наступила в результате утопления. Полицейские начали досудебное расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком (ст.166 УК, преступление наказывается ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, — ред)", — рассказала UA: Ровно пресс-секретарь полиции Ольга Олейник.

    Напомним, шестилетний мальчик утонул во время купания в озере в Киевской области.

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