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    В Ровенской области две сестры насмерть замерзли в собственном доме

    (обновлено: )36902
    В доме по месту жительства были обнаружены два трупа 71-летней женщины и ее 65-летней сестры. В доме не было электроснабжения и отопления.
    Дом в Ровенской области
    radiotrek.rv.ua

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. В селе Старый Корец Ровенской области две сестры преклонного возраста скончались в собственном доме от переохлаждения. Об этом сообщает местное "Радио Трек" со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

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    Соседи заметили, что две пожилые женщины уже давно не выходили на улицу. Дверь им никто не открывал, поэтому сельский председатель вызвал полицию.

    "В доме по месту жительства были обнаружены два трупа 71-летней женщины и ее 65-летней сестры, жительниц села Старый Корец. В доме не было электроснабжения и отопления. Проживали вдвоем", – рассказывает пресс-офицер Нацполиции Ольга Олейник.

    Отмечается, что при поверхностном осмотре тел признаков насильственной смерти не было. Женщины умерли от переохлаждения организма.

    Сельский голова рассказал, что бабушки попрошайничали, вели себя странно.

    При этом полицейские нашли при умерших две тысячи долларов и свыше 10 тысяч гривен.

    По факту гибели двух бабушек открыто уголовное производство.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области насмерть замерзли 4 человека.

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