наверх
03.04.201813:30
Курсы валют НБУ
  • USD26.16- 0.15
  • EUR32.23- 0.18
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Ровенской области захватили храм Московского патриархата

    (обновлено: )246011
    В понедельник около 23:50 в храм приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью стронники КП за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма.
    В Ровенской области захватили храм
    http://rivne.church.ua

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. В Ровенской области в селе Птича Дубенского района сторонники УПЦ Киевского Патриархата захватили Свято-Успенский храм.

    Это произошло сразу после того, как вечером 2 апреля появилась информация об официальном снятии ареста с этого храма, сообщает Ровенская епархия Украинской Православной Церкви.

    rivne.church.ua
    В Ровенской области захватили храм

    По данным епархии, верующих УПЦ МП заставили покинуть храм.

    2 апреля около 23:50 в храм приехали машины с бойцами "Айдара" и "Азова" и с их помощью стронники КП за считанные минуты вытолкали представителей общины УПЦ МП из храма, угрожая оружием.

    Прихожане сравнивают произошедшее с террористическим актом.

    У храма дежурит два наряда полиции, но они не вмешиваются в события.

    Ранее в Одесской области неизвестные осквернили храм.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабный марш националистов в центре Киева 3 апреля
    Массовые акции радикалов в Украине
    Растаявший снег затопил дорогу Полтава-Киев
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Сайт "Миротворец"
    Холодная война: массовая высылка дипломатов РФ