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    Андрей Боровик

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 2
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    Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик
    "Янтарное дело": экс-зампрокурора Ровенской области отпустили под залог
    00:44 14.06.2017
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    Андрею Боровику была изменена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.
    Заместитель прокурора Ровенской области Андрей Боровик. Архивное фото
    Суд арестовал зампрокурора Ровенской области в рамках "янтарного" дела
    00:54 07.07.2016
    180Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    По информации главного военного прокурора Анатолия Матиоса, арестованы еще двое участников "янтарной" преступной организации с правом внесения залога соответственно (заместителя прокурора области - 9,5 млн грн, двум другим - по 5 млн грн).
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Жуткое зрелище. На пляже Австралии нашли рыбу-монстра
    18:30 09.03.2018
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    Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.
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