Андрею Боровику была изменена мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога на меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 1 млн гривен.
По информации главного военного прокурора Анатолия Матиоса, арестованы еще двое участников "янтарной" преступной организации с правом внесения залога соответственно (заместителя прокурора области - 9,5 млн грн, двум другим - по 5 млн грн).
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Предположительно, животное умерло от старости или болезни, но на туше не было никаких внешних повреждений. Несмотря на плохое состояние туши, удалось определить, что это был квинслендский гигантский групер.