Хроника 19 января: Крещение, перестрелка в Одессе, ЧС в Черкассах

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В пятницу, 19 января, Украина праздновала Крещение, в Киеве освятили воды Днепра, в Одессе два человека погибли в результате перестрелки, в Черкассах из-за аварии введен режим ЧС. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Крещение: освятили воды Днепра

Предстоятель Украинской православной Церкви митрополит Онуфрий в день Крещения Господня освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы.

В этот же день, утром, предстоятель УПЦ возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления.

Перестрелка в Одессе

В пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые.

Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. При проверке документов он начал стрельбу по полицейским. Правоохранители застрелили нападавшего.

Тридцатилетний полицейский, раненный во время перестрелки, позднее скончался в больнице.

Выяснилось, что разыскиваемый во время инцидента также застрелил своего знакомого.

Правоохранители взяли штурмом еще одну квартиру, в которой были задержаны два сообщника человека, открывшего стрельбу по полицейским.

Черкассы: введен режим ЧС

В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами с водоснабжением. Соответствующее решение приняла в пятницу комиссия горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, создан штаб.

По словам мэра города Анатолия Бондаренко, 19 января произошла авария на электростанции в селе Сокирное, в результате чего прекратилось водоснабжение в отдельных районах Черкасс. В пресс-службе мэрии сообщили, что обесточенный город может остаться без отопления, если не удастся восстановить поврежденные линии электропередачи в ближайшее время.

Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции Донбасса

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в связи с принятием Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования".

На Ровенской АЭС отключился энергоблок

Второй энергоблок Ровенской АЭС в 11.20 в пятницу отключился от энергосети действием автоматической защиты, причины срабатывания защиты выясняются, сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, говорится в сообщении.

МОК существенно сократил пул российских спортсменов на ОИ-2018

Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократил с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте МОК.

Как отмечается в сообщении, предварительные требования к оставшимся в пуле спортсменам — дальнейшее тестирование перед Играми и перепроверка допинг-проб.

НОК назвал дату проводов сборной Украины

Торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан (Южная Корея) состоится во вторник, 23 января, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины. Она будет организована в Национальной филармонии Украины в 16:00.

Также состоится презентация олимпийской формы сборной Украины.