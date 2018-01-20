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    Хроника 19 января: Крещение, перестрелка в Одессе, ЧС в Черкассах

    (обновлено: )53911
    Украина 19 января праздновала Крещение, в Киеве освятили воды Днепра, в Одессе два человека погибли в результате перестрелки, в Черкассах из-за аварии введен режим ЧС.
    Празднование Крещения 2018 в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина  

    В пятницу, 19 января, Украина праздновала Крещение, в Киеве освятили воды Днепра, в Одессе два человека погибли в результате перестрелки, в Черкассах из-за аварии введен режим ЧС. Подробнее — в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

    Крещение: освятили воды Днепра

    Илья Кива, Крещение 19 января 2018 года
    скриншот видео
    Ляшко в полотенце и рычащий Кива: как депутаты и звезды провели Крещение

    Предстоятель Украинской православной Церкви митрополит Онуфрий в день Крещения Господня освятил воды Днепра у Свято-Покровского собора в Оболонском районе столицы. 

    В этот же день, утром, предстоятель УПЦ возглавил божественную литургию в Киево-Печерской лавре. Обращаясь к верующим, он напомнил о значении праздника Богоявления. 

    Перестрелка в Одессе

    В пятницу в центре Одессы произошла перестрелка, в результате которой есть погибшие и раненые.

    Полиция проводила операцию по розыску лица, подозреваемого в хулиганстве. При проверке документов он начал стрельбу по полицейским. Правоохранители застрелили нападавшего.

    Тридцатилетний полицейский, раненный во время перестрелки, позднее скончался в больнице

    Выяснилось, что разыскиваемый во время инцидента также застрелил своего знакомого. 

    Правоохранители взяли штурмом еще одну квартиру, в которой были задержаны два сообщника человека, открывшего стрельбу по полицейским.

    Черкассы: введен режим ЧС  

    Черкассы без воды
    Фото со страницы Константина Проценко в facebook
    Черкассы в плену желтого снега - спецкор

    В Черкассах объявили чрезвычайную ситуацию в связи с проблемами с водоснабжением. Соответствующее решение приняла в пятницу комиссия горсовета по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, создан штаб.  

    По словам мэра города Анатолия Бондаренко, 19 января произошла авария на электростанции в селе Сокирное, в результате чего прекратилось водоснабжение в отдельных районах Черкасс. В пресс-службе мэрии сообщили, что обесточенный город может остаться без отопления, если не удастся восстановить поврежденные линии электропередачи в ближайшее время.

    Путин созвал Совбез из-за закона о реинтеграции Донбасса

    Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности в связи с принятием Верховной Радой закона о реинтеграции Донбасса. 

    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко. Видео
    РИА Новости Украина/Youtube
    Закон о реинтеграции Донбасса. Бортник о двух победах Порошенко

    Как сообщает пресс-служба президента РФ, участники совещания заявили, что закон может "самым негативным образом повлиять на перспективы внутриукраинского урегулирования".

    На Ровенской АЭС отключился энергоблок

    Второй энергоблок Ровенской АЭС в 11.20 в пятницу отключился от энергосети действием автоматической защиты, причины срабатывания защиты выясняются, сообщает пресс-служба "Энергоатома". 

    Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм, говорится в сообщении. 

    МОК существенно сократил пул российских спортсменов на ОИ-2018

    Комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) сократил с 500 до 389 человек список российских спортсменов, которые могут поехать на зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане, сообщается на официальном сайте МОК.

    Как отмечается в сообщении, предварительные требования к оставшимся в пуле спортсменам — дальнейшее тестирование перед Играми и перепроверка допинг-проб. 

    НОК назвал дату проводов сборной Украины

    Торжественная церемония проводов национальной сборной на зимние Олимпийские игры в Пхенчхан (Южная Корея) состоится во вторник, 23 января, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета Украины. Она будет организована в Национальной филармонии Украины в 16:00. 

    Также состоится презентация олимпийской формы сборной Украины.

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