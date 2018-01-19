Саакашвили на Крещение искупался в Днепре

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили искупался в Днепре на Крещение Господне.
Фотографии с берега Днепра Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook и признался, что это его первый опыт купания.
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"Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал политик.
Ранее свои фото с места крещенских купаний опубликовал ряд украинских политиков. Виталий Кличко окунулся в ледяной Днепр вместе с руководителями столичных райгосадминистраций.
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Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко со своими соратниками позировал в полотенцах на заснеженном берегу.
Глава Социалистической партии Украины и скандальный советник министра внутренних дел Илья Кива после отдыха на экзотических островах прыгнул в холодную реку с настоящим рычанием.