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    Саакашвили на Крещение искупался в Днепре

    (обновлено: )563
    Михаил Саакашвили опубликовал фотографии своего крещенского купания в Днепре. Для религиозного обряда он и его соратники выбрали столичный Гидропарк.
    Михаил Саакашвили искупался на Крещение в Днепре
    Фото Facebook Михаила Саакашвили

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили искупался в Днепре на Крещение Господне.

    Фотографии с берега Днепра Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook и признался, что это его первый опыт купания.

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    "Гидропарк, много хороших теплых людей и мое первое купание в очень холодной воде на Водохреще", — написал политик.

    Фото Facebook Михаила Саакашвили
    Михаил Саакашвили искупался на Крещение в Днепре

    Ранее свои фото с места крещенских купаний опубликовал ряд украинских политиков. Виталий Кличко окунулся в ледяной Днепр вместе с руководителями столичных райгосадминистраций.

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    Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко со своими соратниками позировал в полотенцах на заснеженном берегу.

    Глава Социалистической партии Украины и скандальный советник министра внутренних дел Илья Кива после отдыха на экзотических островах прыгнул в холодную реку с настоящим рычанием.

     

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