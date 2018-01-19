Крещение в Украине: политические и народные традиции

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Крещение: украинские традиции

В пятницу, 19 января, православные празднуют Крещение Господне – третий и завершающий праздник рождественского цикла.

История возникновения праздника уходит корнями в далекое прошлое, когда по поверьям произошло крещение Иисуса Христа в реке Иордан. В Библии говорится о том, что в момент крещения на Иисуса сошел Святой дух в виде голубя и одновременно голос с небес провозгласил о том, что Иисус — Сын Божий. Именно поэтому Крещение называют также праздником Богоявления.

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Крещенский Сочельник

Крещение начинают праздновать еще 18 января. Вечер этого дня носит название Крещенского Сочельника или "Голодной кутьи". По давним поверьям в этот день до первой звезды соблюдали строгий пост, а после первой звезды садились за стол и ели постные блюда. Также считалось, что в эту ночь в дом хотят проникнуть разные нечистые силы, поэтому кутью назвали голодной, чтобы и вся нечисть оставалась голодной.

На столе обязательно были традиционные: узвар, кутья (постная, заправленная растительным, чаще всего конопляным маслом, маковым или ореховым молоком и медом) и, конечно, освященная вода, с которой и начинали трапезу. После чего приступали к остальным блюдам: печенью в виде крестов, постным пирогам и пампушкам, овсяным и пшеничным блинам, вареникам, капустняку, голубцам, реже подавали рыбные блюда и постный борщ с фасолью.

В западных областях Украины пекли обрядовые караваи – карачуны.

На крещенский обед начинали трапезу с кутьи и узвара, потом по очереди пробовали постные блюда и уже потом переходили к скоромным: кашам, заправленным сливочным маслом и сливками, сладким пирогам и сочням, кнышам, а также наваристому борщу, заправленному салом, и запеченной свинине, холодцу, колбасам. Ели в этот день и блины, налистники, и оладьи с медом. Считалось, чем больше их съешь, тем щедрее будет новый год.

Целебная вода

Конечно, главной традицией праздника является водное крещение, которое называют Великим водоосвящением.

Вода освящалась в колодцах и источниках, а если не было такой возможности, то в стенах храма. Этот обряд проводится и в наши дни

При этом освящают воду два раза: накануне, 18 января, в Крещенский сочельник, а второй раз — в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии. Для этого священнослужитель опускает в иордань распятие и произносит слова молитвы.

Принято считать, что освященная вода в этот день обладает целебными свойствами и смывает все грехи. Так же считается, что освященная вода не портится и помогает исцелиться от недугов.

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Освященную воду принято хранить целый год. Пить крещенскую воду советуют натощак сразу после пробуждения. При этом нужно произнести слова молитвы: "Господи, принимаю Твой дар, воду святую, которая поможет мне избавиться от грехов и не повторять их в жизни праведной. Укрепляю свой дух, свою плоть, свою веру. Аминь".

В старину также верили, что крещенская вода способна помочь забеременеть. Для этого семейная пара должна каждое утро выпивать по глотку крещенской воды и читать молитву.

Купание в проруби

Всенародной традицией стало купание в проруби на Крещение, дабы очиститься от грехов.

Традиционно в воду погружаются с головой 3 раза, произнося: Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

В то же время Украинская православная церковь призывает православных христиан, которые планируют окунаться в воды Днепра, соблюдать благопристойность. "Большая просьба ко всем верующим, которые в этом году будут погружаться в крещенскую воду, быть прилично одетыми, то есть прикрывать определенные части тела подходящей для купания одеждой, чтобы никого не обижать своим видом. Возможно, надо выглядеть так, как, например, во время омовения в святой реке Иордан", — обратился к украинцам клирик Свято-Покровского храма (на Оболони), кандидат богословия Сергей Черный.

Однако в этом году не везде украинцы смогут окунуться в прорубь. Так, во Львове мэрия запретила верующим купаться на Крещение во всех водоемах, находящихся на территории города.

Политики-"моржи"

Подхватили народный обычай окунаться в прорубь и украинские политики, не брезгуя лишний раз на этом попиариться.

В свое время политическую моду на крещенские купания ввел третий президент Виктор Ющенко. Ющенко стал первым президентом, рискнувшим окунуться в прорубь перед камерами. Некоторые даже шутили: "Не лезь перед Ющенко в прорубь".

RIA News Григорий Василенко Экс-президент Украины Виктор Ющенко

Во время президентства Ющенко нырял в прорубь каждый год, и даже несколько раз за день. Так, утром 19 января он мог окунуться на территории санаторного комплекса Пуща-Озерная в Киеве, а уже после обеда нырнуть в Гидропарке.

В 2017 году депутат из Радикальной партии Ляшко Дмитрий Линько обнародовал фото с крещенских купаний вместе с экс-президентом Виктором Ющенко и его братом Петром. Также вместе с Линько окунались в прорубь его однопартийцы Андрей Лозовой и Игорь Мосийчук. Вип-прорубь находилась в Безрадичах в Обуховском районе Киевской области.

А вот экс-премьер Николай Азаров говорил, что не нырял в прорубь на Крещение, так как считал себя недостаточно закаленным для этого. Бывший президент Виктор Янукович также не был замечен в окунании в проруби.

Традицию окунаться в ледяную воду переняли и киевские мэры. Положил начало этому Александр Омельченко.

Экс-мэр Киева Александр Омельченко купается на Крещение

В 2016 году окунуться в холодную воду решил и нынешний столичный мэр Виталий Кличко вместе с братом Владимиром.

Фото со страницы мэра Киева в Facebook Виталий и Владимир Кличко купаются в Днепре на Крещение

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий устраивал из купания целое шоу с шариками, публикой и аплодисментами.

Цензор.НЕТ Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий окунается в прорубь

Знатным любителем купания славится и депутат Михаил Добкин.

УНИАН Михаил Добкин

Не изменяет своей традиции и внефракционный депутат Виктор Балога: "На Святвечер по традиции собираемся в родительском доме. Утром, перед тем, как идти на Майдан, окунулся в Днепре — вода божественная".

zakarpattya.net.ua Евгений Червоненко и Виктор Балога окунулись в прорубь

Любит нырять в прорубь и нардеп Михаил Гаврилюк. Народный депутат из Буковины в 2016 году принял участие в иорданских купаниях.

life.pravda.com.ua Народный депутат Михаил Гаврилюк

"Кто не изменяет своим традициям – тот целый год будет здоровым", – писал он.

По материалам из открытых источников интернет