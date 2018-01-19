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    Общество

    Погода на Крещение: сильный ветер и метель

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    В пятницу, почти на всей территории Украины ожидается снег, местами с дождем. Температура ожидается до 6 градусов мороза.
    Снегопад в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 19 января, в канун праздника Крещение, синоптики обещают сильный ветер, местами сильный снег, передает Укргидрометцентр.

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    УНИАН
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    В западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на крайнем западе дойдет и до 25 м/с.

    На севере днем ожидается снег, температура дне до минус 6 градусов, на дорогах страны гололедица.

    На востоке также пройдут умеренный снег с температурой до минус 6 градусов.

    В центральных областях ожидается снег с дождем, температура от минус 2 до минус 4 градусов мороза.

    На юге небольшой снег с дождем, местами сухо и ясно. Температура днем до 5 градусов мороза.

    На западе страны в пятницу снег, местами с дождем. Температура до минус 6 градусов.

    Напомним, после Нового года в Украину пришла настоящая зима со снегом и морозом.

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