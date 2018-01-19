Погода на Крещение: сильный ветер и метель

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. В пятницу, 19 января, в канун праздника Крещение, синоптики обещают сильный ветер, местами сильный снег, передает Укргидрометцентр.

В западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, а на крайнем западе дойдет и до 25 м/с.

На севере днем ожидается снег, температура дне до минус 6 градусов, на дорогах страны гололедица.

На востоке также пройдут умеренный снег с температурой до минус 6 градусов.

В центральных областях ожидается снег с дождем, температура от минус 2 до минус 4 градусов мороза.

На юге небольшой снег с дождем, местами сухо и ясно. Температура днем до 5 градусов мороза.

На западе страны в пятницу снег, местами с дождем. Температура до минус 6 градусов.

Напомним, после Нового года в Украину пришла настоящая зима со снегом и морозом.