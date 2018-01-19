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    Крещение в Киеве: лучшие места для купаний

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    На Крещение, 19 января, киевляне и гости столицы смогут посетить как праздничные церковные литургии, так и совершить крещенские купания в специально подготовленных для этого местах.
    Крещенские купания в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    19 января православная церковь отмечает один из 12 главных христианских праздников — Крещение Господне (Богоявление). В праздник Крещения верующие вспоминают, как в возрасте 30 лет Иисус из Галилеи пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение водой от Иоанна Предтечи. Согласно церковному учению, когда он выходил из воды, миру была явлена Троица: Бог-Сын, Бог-Дух святой, сошедший на Христа в виде голубя, и Бог-Отец, свидетельствовавший о Христе с небес.

    Украинское фото
    Крещенские купания в Киеве (Гидропарк)

    Отмечать праздник Крещения христиане начали еще в апостольские времена. В древности Рождество и Богоявление праздновались в один день, однако со временем церковные воспоминания этих событий были разведены по времени, а дни между Рождеством и Крещением стали называться "святками".

    Крещенские купания в Киеве. Съемка квадрокоптером
    Канал ИА "Украинские новости" в Youtube
    Крещение и купания: вид с высоты птичьего полета в Киеве

    Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды. В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань"). Для купний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни. В Киеве есть несколько десятков мест, где можно совершить крещенские купания.

    Гидропарк — одно из самых популярных столичных мест на Крещение, где в прорубь окунаются не только местные жители, но также и чиновники с политиками. Основные действа проходят возле часовни Крещения Господня, а воду обычно освящают высшие церковные чины. На Гидропарке на Крещение также дежурят спасатели, а для удобства окунающихся есть кабинки для переодевания. Участие в водных процедурах бесплатное. 

    В Парке Дружбы народов у Юрьевского залива реки Десенки также предусмотрены крещенские купания. В частности, в X-Park утром освятят воду, будут предусмотрены три проруби + 1 для нудистов. В парке запланирован фестиваль моржей "МоржиFest". Для желающих окунуться в этом месте есть большая парковка, зона для переодевания и сауны. Участие в купаниях бесплатное.

    Столичные жители и гости Киева также для купаний выбирают Оболонскую набережную. Крещенский обряд с освящением воды у Свято-Покровского собора  и купанием в проруби проведет предстоятель УПЦ (МП) митрополит Киевский Онуфрий. Участие бесплатное.

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    В Мамаевой слободе в церкви Покрова святой Богородицы состоится праздничная литургия, после этого – крестный ход, освящение воды на озере у церкви перед Иорданским крестом и купание в ледяной воде всех желающих. После купания предусмотрены народные гуляния по казацкому обычаю. Стоимость участия — 100 гривен для взрослых и 60 — для студентов и школьников. Для детей дошкольного возраста вход на территорию хутора бесплатный.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещенские купания в Киеве

    На Днепровской набережной (Березняки) освящение воды состоится у храма Святого благоверного князя Ярослава Мудрого, где будет организована купель. Освящение воды запланировано на 10.00 утра, участие бесплатное.

    Празднование Крещения в Киеве
    REUTERS Gleb Garanich
    Праздник Крещения Господня или Богоявление. Справка

    В полдень на Крещение также освятят воду у храма Рождества Христова на Березняках в озере Тельбин. Участие в купаниях здесь также бесплатно.

    А вот в Голосеевском районе на Крещение обычно купаются возле Свято-Покровского Голосеевского монастыря. Также можно будет окунуться в Галерном заливе (микрорайон Корчеватое).

    С соблюдением всех христианских обрядов и традиций Крещение будет праздноваться в музее народной архитектуры и быта "Пирогово". Купания состоятся возле храма Архистратига Михаила, где можно будет послушать литургию. Стоимость входа составляет 50 гривен, а детям до 7 лет — бесплатно.

    Литургия также пройдет в церкви в парке "Феофания". В парке будут установлены палатки для обогрева и переодевания после крещенских купаний. Для желающих вход на территорию парка составляет 20 гривен, школьникам и студентам — 5 гривен, а дошкольникам бесплатно.

    На Крещение можно будет искупаться и в одном из самых красивых водоемов Киева и окрестностей — Голубом озере. Для желающих рядом с озером предусмотрена стоянка. 

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    В парке "Киевская Русь", который расположен в с. Копачев, состоится реконструкция крещенского обряда по всем правилам, которые существовали в Древней Руси. Запланирован и крестный ход до местного Лесного озера и купание в нем всех желающих. На Крещение воды озера освятит священник. Цена входа в парк составляет 150 гривен, студентам и пенсионерам — 100 гривен, для школьников — 50 гривен, а для дошкольников — бесплатно. 

    В селе Бузовая Киево-Святошинского района купания пройдут в этнографическом парке-музее "Украинское село". Освящение воды на Крещение состоится в новой дубовой купальне. Вход на территорию комплекса бесплатный.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Крещенские купания в Киеве

    В целом в столице еще можно будет окунуться в воду на Трухановом острове возле Пешеходного моста, возле Патриаршего собора на набережной Днепра и на озере Министерка (Редькино) в Оболонском районе.

    Отметим, что, по данным синоптиков, на Крещение в столице температура воздуха днем будет в пределах —1…+1 градусов, ожидается переменная облачность.

    По данным материалов открытых источников интернет

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