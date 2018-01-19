Крещение-2018 в Киеве. Где окунуться в прорубь

Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды.

В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань").

Для купаний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни. В Киеве есть несколько десятков мест, где можно совершить крещенские купания.

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