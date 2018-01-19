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    Крещение-2018 в Киеве. Где окунуться в прорубь

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    Христиане восточного обряда отмечают в пятницу, 19 января, Крещение Господне. Традиционно в этот день принято окунаться в прорубь.
    Крещение-2018 в Киеве
    РИА Новости Украина

    Ежегодно в Крещение и накануне праздника, в Крещенский сочельник, в православных церквях совершается великое освящение воды.

    В Украине существует традиция купаний в ночь на Крещение, когда верующие троекратно с молитвой погружаются в холодную воду в прорубь ("иордань").

    Для купаний заранее прорубается лед, обычно в форме креста. Впрочем, это именно народная традиция, которая не имеет отношения к церковному уставу, но может расширять содержание праздника в жизни. В Киеве есть несколько десятков мест, где можно совершить крещенские купания.

    Смотрите также: Как изменится жизнь украинцев с 1 января 2018 года

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