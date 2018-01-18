УПЦ призывает православных к благопристойному виду в день Крещения

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Украинская православная церковь призывает православных христиан соблюдать благопристойный вид в день Крещения, 19 января, во время омовения в водоемах. Об этом заявил глава информационно-просветительского отдела Киевской епархии УПЦ епископ Николай (Почтовый), сообщает "УНИАН-Религии".

"Православная церковь никогда не требовала в этот день погружаться в водоемы. Хочу напомнить, что эта традиция зародилась в течение последних десятилетий. Церковь не знала ныряния в воду на праздник Крещения, ибо в это время у нас всегда была зима и очень трудно было найти открытый водоем. Да, обычно во льду вырубали крест — место будущего освящения воды, чтобы священник мог подойти к воде и погрузить туда святой крест. В то же время Церковь не запрещает тому, кто желает окунуться, но надо в этом соблюдать благоговение, чтобы не вызвать осуждения у других", — сказал владыка Николай.

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В свою очередь клирик Свято-Покровского храма (на Оболони), кандидат богословия Сергей Черный призвал православных христиан, которые планируют на Крещение окунаться в воды Днепра, соблюдать благопристойность.

"Большая просьба ко всем верующим, которые в этом году будут погружаться в крещенскую воду, быть прилично одетыми, то есть прикрывать определенные части тела подходящей для купания одеждой, чтобы никого не обижать своим видом. Возможно, надо выглядеть так, как, например, во время омовения в святой реке Иордан", — считает отец Сергий.

Епископ Николай сообщил, что в пятницу, 19 января, около 12.00 Предстоятель Украинской православной церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий освятит воды Днепра в Оболонском районе Киева возле Свято-Покровского собора по улице Приречная, 5а.

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Он также выразил уверенность, что празднование Крещения Господня объединяет украинский народ. Владыка также добавил, что Своим крещением в Иордане Спаситель положил начало таинству Крещения, через которое человек рождается для жизни во Христе.

Ранее в КГГА назвали локации для празднования Крещения в столице.