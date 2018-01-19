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    Обнародованы фото Путина в проруби во время крещенский купаний

    (обновлено: )34181
    По случаю праздника Крещения Господня российский президент Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер в Тверской области.
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв — РАИ Новости Украина. Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

    Позже были обнародованы фото российского президента во время крещенский купаний на Селигере.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

    "По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер", — сказал он.

    По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля".

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ В. Путин принял участие в крещенских купаниях на озере Селигер

    Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", — пояснил он.

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    Ранее сообщалось, что власти Львова запретили гражданам купаться на Крещение. 

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