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    Путин окунулся в прорубь - Песков

    (обновлено: )18421
    По случаю праздника Крещения Господня российский президент Владимир Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер.
    Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 янв – РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин по завершении рабочей программы в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отправился в Тверскую область, где посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    "По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер",- сказал он.

    По словам пресс-секретаря, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому "температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже 6-7 градусов ниже нуля".

    Песков также рассказал, что для Путина это уже не первый опыт крещенских купаний. "Президент уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь", — пояснил он.

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