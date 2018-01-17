Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и "может дать фору многим", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — сообщил он. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены.

"Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", — сказал Песков.

Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом и не ведет спортивный образ жизни, и любит поесть фастфуд.