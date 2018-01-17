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    Песков рассказал о состоянии здоровья Путина

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    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин абсолютно здоров и может дать фору многим.
    Владимир Путин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент РФ Владимир Путин абсолютно здоров и "может дать фору многим", заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    "В свою очередь могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим", — сообщил он. Кроме того, отвечая на вопрос о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что законодательно подобные форматы не предусмотрены.

    "Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены", — сказал Песков.

    Во вторник лечащий врач американского президента Рони Джексон выступил перед журналистами с подробным отчетом относительно физического и психического здоровья Дональда Трампа. Американскому президенту 71 год и семь месяцев, его вес составляет около 108 килограммов, рост — 190 сантиметров, в состоянии покоя его сердце совершает 68 ударов в минуту, а артериальное давление — 122 на 74. Всю свою жизнь Трамп не пьет и не курит, но при этом и не ведет спортивный образ жизни, и любит поесть фастфуд.

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