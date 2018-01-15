ТОП тем в мире: заявления Трампа, протесты в Тунисе, перспективы Украины

РИА Новости Украина

Война только ли из-за буквы?

Президент США Дональд Трамп обвинил издание Wall Street Journal в том, что оно неверно передало его цитату о "хороших отношениях" с северокорейским лидером. Газета, в свою очередь, опровергла обвинения. Спор между президентом и газетой стал одной из наиболее обсуждаемых тем в западной прессе, о нем пишут, в частности Hill, Politico, New York Times. Как отмечает Politico, каждая из сторон, чтобы доказать свою правоту обнародовала запись интервью Трампа. Сначала запись появилась у Wall Street Journal, затем пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс опубликовала "по ее словам официальную аудиозапись", пишет Politico.

Впрочем, как отмечает газета Washington Post, при прослушивании записи сложно понять, что в действительности произнес Трамп — "I" или "I"d (краткий вариант формы сослагательного наклонения — ред.)". "Трамп воюет с газетой из-за одной буквы", - иронизирует немецкая газета Spiegel. Сам Трамп заявил, что в том, как его цитату передала газета и как он ее передал, "есть большая разница". Западные СМИ отмечают, что в данной ситуации чувствительным вопросом являются не только отношения США и КНДР, но и взаимоотношения президента с американской прессой.

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"Трамп накалил спор с Wall Street Journal из-за цитирования. Президент применил к газете знакомые оскорбительный термин "фейковые новости", — пишет издание New York Times. При этом, как отмечает издание, Трамп, ранее анонсировавший номинацию "фейковых новостей", так и не наградил "наиболее коррумпированные и пристрастные медиа". Сам Трамп заявил, что репортеры в точности знали, что он сказал, и изменили цитату ради "истории". "Они просто хотели красивую историю. Фейковые новости!" — приводит слова президента издание Hill.

"Вонючая дыра" для Трампа

Президент США Дональд Трамп заявил, что не расист и не называл страны третьего мира "гадюшником". Заявление президента прозвучали на фоне скандала, разразившегося после сообщений СМИ о том, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником", упомянув Гаити, Сальвадор, африканские страны. Этот вопрос обсуждается политиками и прессой не первый день, но постепенно открываются новые проблемы, стоящие за заявлением Трампа. Ранее Трампа активно критиковали лидеры других стран, сейчас стал вопрос о том, какая реакция на его слова последует внутри страны.

Как пишет издание Politico, "год у власти, а споры о взглядах президента и его слова о религии и национальных меньшинствах продолжают препятствовать его политике". В частности, среди членов Конгресса нет однозначного отношения к высказываниям Трампа. Ряд сенаторов, в частности демократ Джон Роберт Льюис считают Трампа "расистом", другие представители с ними несогласны, например сенатор-республиканец Рэнд Пол заявил, что слова Трампа "неконструктивны", но называть его расистом "нечестно".

Как пишет издание Hill, член Палаты представителей США Фредерика Уилсон "впервые с момента становления членом Палаты представителей США, не будет присутствовать при обращении президента "О положении страны". Газета New York Post приходит к выводу, что своими высказываниями "Трамп роет самому себе "вонючую дыру", так как теперь "каждое его слово, каждое его действие или поможет ему удержать республиканцев в Конгрессе, или передаст власть демократам".

Возобновившиеся протесты в Тунисе

В воскресенье тысячи человек вышли на улицы Туниса в память о годовщине начала Арабской весны. Об этом пишут ряд европейских СМИ, в частности Guardian, Washington Post, Zeit.

"После мирного дня, вечером произошли вспышки насилия, полиция применила слезоточивый газ", - пишет газета Guardian. По мнению газеты, "спустя семь лет, страна прошла через шесть правительств. Очень многие ее жители не увидели знака изменений в экономике и их жизнях". Как отмечает издание Huffington Post, некоторые из демонстрантов выкрикивали те же лозунги, что и в 2011 году. Газета Zeit также отмечает, что проблемы 2011 года еще не решены.

"Мы гордимся нашей свободой, но мы далеки от целей революции", — приводит издание слова одного из участников протестов. Также остается не ясным, когда удастся решить эти проблемы. По официальным данным, инфляция достигла 6%. Эксперты полагают, что в будущем она увеличится до 9%.

Зачем данные больных раком табачной компании?

Данные о британских пациентах, больных раком легких были переданы американской компании William E. Как пишет газета Telegraph, это компания на протяжении почти 30 лет сотрудничала с одним из крупнейших производителей табака Philip Morris International. Как пишет газета Telegraph, американская компания получила данные порядка 180 тысяч человек.

"Каждый случай диагностирования рака легких в Англии за период с 2009 по 2013 годы", - отмечает издание. Газета утверждает, что данные были переданы чиновниками в сфере здравоохранения без ведома больных и их семей. Компания заявила, что запрос данных был необходим "для оценки тенденций развития рака легких в Австралии, Ирландии, США и Великобритании". Как пишут британские СМИ, департамент здравоохранения Великобритании заявил, что не был осведомлен о связи между американской компанией и производителем табачных изделий.

Украина без грандиозных достижений

В нынешнем году, в предвыборном 2018-ом, никаких грандиозных достижений в Украине ожидать не стоит.

"Несмотря на то, что в следующем году в стране пройдут очередные президентские выборы, структурные реформы в центре внимания не будут, международные партнеры теряют терпение, кроме того, наступают сроки возвращать немалые долги", — пишет Atlantic Council.

Впрочем, в этом контексте, в 2018 будут продолжены дискуссии по миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также по поводу будущего Совместного центра по контролю и координации прекращения огня (СЦКК). Также не исключено, что Украина будет и дальше подвергаться кибератакам, а запланированные на 2019-ый год президентские и парламентские выборы не самым лучшим образом скажутся на стране в нынешнем году, так как новых структурных реформ не будет.

"Украина продолжит, хотя и без особого энтузиазма (с сопротивлением), ряд реформ, проведения которых требуют международные доноры", — отмечает издание.

Безопасность в Балтийском море

В фокусе внимания иностранных СМИ также обеспокоенность НАТО безопасностью в Балтийском море. Как пишет Ульф Людеке в немецком журнале Focus, предметом обсуждений является расстановка военных сил, которая "ставит с ног на голову безопасность всей Прибалтики".

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По его мнению, в этом контексте важнейшими событиями являются "присоединение Россией Крыма" и начало "новой захватнической политики России", проводимое президентом РФ Владимиром Путиным "целенаправленное перевооружение и последовательное наращивание присутствия российских войск в Балтийском море, у границ балтийских республик". Журналист также упоминает о российско-китайских учениях в Балтийском море летом 2017 года и "гигантских" военных учениях "Запад" осенью 2017-го.

"Ситуация с безопасностью в Балтийском море изменилась коренным образом. Результат: новая гонка вооружений, при которой НАТО нужно следить за тем, чтобы после прогрессирующего отхода США из международной политики не оказаться на заднем плане", - отмечает журналист.