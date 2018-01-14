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    Отель Трампа подсветили словом "гадюшник"

    (обновлено: )15210
    Огромная световая проекция слова "гадюшник" - shithole, что переводится как "вонючая дыра" - появилась над входом в отель Trump International Hotel.
    Световая проекция слова гадюшник появилась над входом в отель Трампа
    twitter.com/bellvisuals

    Видео опубликовал в Twitter основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже проецировал на отель фразы с критикой Дональда Трампа.

    ​На записи видно, что над входом в здание появлялись несколько фраз, которые сменяли друг друга. Помимо слова "гадюшник", авторы надписей разместили над входом проекцию со словами: "Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США".

    В пятницу СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником". В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Африканский союз и правительства многих стран осудили слова президента, назвав их "расистскими" и "ксенофобскими".

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    Ранее американские врачи потребовали от своего коллеги Ронни Джексона провести не только физический осмотр президента США Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье.

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