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    Американские врачи призвали проверить Трампа на возможные проблемы с головой

    (обновлено: )209
    Врача президента США призвали провести не только физический осмотр Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье. Специалистов беспокоит ряд нюансов в поведении главы государства.
    Дональд Трамп
    MANDEL NGAN / AFP

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Американские врачи потребовали от своего коллеги Ронни Джексона провести не только физический осмотр президента США Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

    Джексон получил открытое письмо, в котором указана необходимость провести ряд стандартных тестов с целью проанализировать психическое состояние главы государства. Врачей беспокоит невнятная речь Трампа, повторение слов, беднеющий словарный запас, а также нарушенная координация движений.

    Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в начале 2018 года пройдет медицинское обследование и позволит врачам обнародовать результаты. Как заявил проводивший обследование американского лидера врач Ронни Джексон, у Трампа великолепное здоровье.

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