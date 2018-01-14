Американские врачи призвали проверить Трампа на возможные проблемы с головой

MANDEL NGAN / AFP

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Американские врачи потребовали от своего коллеги Ронни Джексона провести не только физический осмотр президента США Дональда Трампа, но и убедиться в его душевном здоровье. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на CNN.

Джексон получил открытое письмо, в котором указана необходимость провести ряд стандартных тестов с целью проанализировать психическое состояние главы государства. Врачей беспокоит невнятная речь Трампа, повторение слов, беднеющий словарный запас, а также нарушенная координация движений.

Ранее Белый дом сообщал, что Трамп в начале 2018 года пройдет медицинское обследование и позволит врачам обнародовать результаты. Как заявил проводивший обследование американского лидера врач Ронни Джексон, у Трампа великолепное здоровье.