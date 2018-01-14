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    Россия

    Путин сравнил тело Ленина с мощами святых

    (обновлено: )199
    Президент России Владимир Путин отметил, что отношение коммунистов к Владимиру Ленину крайне похоже на почитание святых. По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством.
    Мавзолей В.И. Ленина
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина.  Президент России Владимир Путин сравнил тело советского вождя Владимира Ленина в мавзолее с мощами христианских святых. Об этом он рассказал в интервью для фильма "Валаам", отрывок которого показали на телеканале "Россия 1", передает РИА Новости.

    Глава государства отметил, что отношение коммунистов к Ленину крайне похоже на почитание святых. "Положили в мавзолей. Чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Когда мне говорят, что нет, в христианстве нет такой традиции, ну как же нет", — указал он.

    По словам президента, коммунистическая идеология крайне схожа с христианством: "свобода, равенство, братство, справедливость — это все заложено в Cвященном писании, это все там есть". "Были такие совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников, разрушали храмы. Но одновременно создавали новую религию. (…) А кодекс строителя коммунизма? Это сублимация, это просто такая примитивная выдержка из Библии, ничего нового не придумали", — полагает Путин.

    По его мнению, советская власть приспособила свою идеологию под имевшуюся ранее.

    Вопрос захоронения Ленина обсуждается в обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции.

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