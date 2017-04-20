В Госдуме предложили захоронить Ленина

AFP 2014 Kirill Kudryavtsev

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. На рассмотрение российской Госдумы вынесен проект закона о захоронении останков Владимира Ленина.

"С коллегами мы изучили правовую проблему, каким образом может быть произведено перезахоронение, вышли сегодня с законодательной инициативой о внесении поправок в закон "О погребении и похоронном деле"… чтобы создать правовое поле для последующего перезахоронения не только тела Владимира Ильича Ленина, но и (других) известных исторических деятелей", — сказал РИА Новости один из соавторов инициативы, депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.

Он подчеркнул, что фракция ЛДПР поддержала эту инициативу, и пояснил, что законопроект появился в связи с опросом, опубликованном на этой неделе "Левада-Центром", согласно которому большинство российских граждан считает, что тело Ленина должно быть предано земле. В числе соавторов законопроекта он назвал депутатов от ЛДПР Ивана Сухарева и Александра Курдюмова, а также представителей фракции "Единая Россия", в том числе Николая Брыкина, являющегося представителем Госдумы в Верховном суде.

Сысоев подчеркнул актуальность данного законопроекта в связи со 100-летеней годовщиной Октябрьской революции. Для определения срока и порядков захоронения будет создана межведомственная комиссия, пояснил он.

"Правительство РФ должно будет своим постановлением определять срок и порядок захоронения", — отметил депутат.

Ранее депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. В то же время Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) в марте выступил с заявлением, в котором, в частности, отметил, что "одним из символов примирения русского народа с Господом" могло бы служить освобождение Красной площади от "останков главного гонителя и мучителя XX века и сокрушение поставленных ему памятников".

Напомним, в Украине в рамках декоммунизации были демонтированы 1,3 тысячи памятников Ленину.