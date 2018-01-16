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    Киев

    К купаниям готовы! Названы локации для празднования Крещения в Киеве

    (обновлено: )7010
    На каждой из локаций 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. В частности, такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
    Купание на Крещение Господне в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в Киеве 10 локаций, сообщает КГГА со ссылкой на КП "Плесо".

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    На каждой из локаций 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. В частности, такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.

    Днепровский район:

    пляж Детский (возле часовни в Гидропарке)

    пляж Венеция (остров Долобецкий, рядом с Городом спорта);

    пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)

    пляж Центральный (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);

    пляж Тельбин (проспект Павла Тычины)

    пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины).

    Оболонский район:

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    пляж Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная)

    место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);

    пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия).

    Деснянский район:

    зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака). 

    Как сообщалось ранее, во Львове мэрия запретила верующим купаться на Крещение во всех водоемах, находящихся на территории города.

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