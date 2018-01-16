К купаниям готовы! Названы локации для празднования Крещения в Киеве

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. Для празднования Крещения коммунальное предприятие "Плесо" обустроило в Киеве 10 локаций, сообщает КГГА со ссылкой на КП "Плесо".
На каждой из локаций 19 января с 7:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и работать медпункты. В частности, такие зоны будут работать в Днепровском, Оболонском и Деснянском районах столицы.
Днепровский район:
пляж Детский (возле часовни в Гидропарке)
пляж Венеция (остров Долобецкий, рядом с Городом спорта);
пляж Предместная Слободка (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры)
пляж Центральный (Труханов остров, рядом с пешеходным мостом);
пляж Тельбин (проспект Павла Тычины)
пляж Радужный (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины).
Оболонский район:
пляж Вербный (озеро Вербное, ул. Приозерная)
место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная);
пляж Пуща-Водица (пруд Горащиха, 7 линия).
Деснянский район:
зона отдыха Троещина (ул. Оноре де Бальзака).
Как сообщалось ранее, во Львове мэрия запретила верующим купаться на Крещение во всех водоемах, находящихся на территории города.