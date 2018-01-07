Неужели перемирие: на Рождество в Донбассе прекратили стрелять

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Сегодняшний день, 7 января, в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

"Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", – уверяют в штабе.

Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным сообщил, что в массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли участие около 5 млн граждан. В целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.