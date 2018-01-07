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    Общество

    Неужели перемирие: на Рождество в Донбассе прекратили стрелять

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (418)

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    Согласно информации пресс-центра штаба АТО, вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации на праздник Рождества Христова.
    Ситуация в Донецкой области
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Сегодняшний день, 7 января, в районе проведения АТО впервые в новом году прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18:00 на праздник Рождества Христова вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одной вооруженной провокации. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и спокойствия в связи с рождественскими праздниками и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого прекращения огня, достигнутого на заседании Трехсторонней контактной группы.

    "Подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО обеспечивают выполнение всех мероприятий по поддержанию перемирия по всей линии разграничения сторон и строго придерживаются минских договоренностей", – уверяют в штабе.

    Ранее первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой во время совещания с первым заместителем председателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным сообщил, что в массовых мероприятиях в рождественскую ночь приняли участие около 5 млн граждан. В целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

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