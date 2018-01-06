Украинские мобильные операторы сворачивают связь на Донбассе

Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

В ближайшие дни украинский оператор мобильной связи "Vodafone Украина" изменит тарифы для жителей, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Для жителей ЛДНР предусмотрен единый тариф – "Смартфон Стандартный", с абонентского счета ежедневно будет сниматься 3 гривны вне зависимости от того пользуется человек связью или нет. Также абоненты не имеют права отказаться от перевода на такой тариф и не смогут выбрать любой другой.

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Решение о принудительном переводе жителей ДНР и ЛНР на непомерно высокие тарифы оператор мобильной связи объясняет тем, что у компании нет возможности обслуживать и ремонтировать выходящее из строя оборудование, расположенное на неподконтрольной Украине части Донбасса. По данным компании сеть мобильного оператора на неподконтрольной Киеву территории работает в автономном режиме, услуги жителям региона предоставляются удаленно, при этом для обеспечения даже такой связи постоянно требуются большие финансовые затраты.

Скриншот Уведомление украинского мобильного оператора в Донбассе

Скриншот Уведомление украинского мобильного оператора в Донбассе

Скриншот Уведомление украинского мобильного оператора в Донбассе

Так, в соответствии с новыми тарифами жители Донецка и Луганска будут платить 3 гривны в день, а это значит, что ежемесячный платеж должен составлять 90 гривен (270 российских рублей по курсу 1 к 3, установленному в местных платежных терминалах – Авт.). По информации оператора стоимость звонков на другие сети Украины составляет полторы гривны за одну минуту, стоимость SMS и MMS сообщения на все мобильные украинские сети – 1 гривна.

Многие жители в непризнанных ДНР и ЛНР уже получили от украинского оператора SMS-сообщения об автоматическом переводе с 9 по 15 января на новый тариф с новыми ценами. При этом жители Донецка опасаются, что такими непопулярными нововведениями в "МТС" подготавливают дончан к тому, что вскоре оператор может и вовсе покинуть народные республики Донбасса. В то же время, по мнению большинства горожан, несмотря на грядущее повышение тарифов, низкое качество услуг и частые отключения украинская мобильная связь в ЛДНР все-таки должна оставаться. В условиях сложной военной обстановки, не слабеющей транспортной блокады, мобильная связь, особенно для граждан преклонного возраста, остаётся единственной возможностью поддерживать контакты с близкими и родными людьми, проживающими на украинской территории.

Отметим, что проблемы со связью на Донбассе происходят регулярно. Сейчас оператор "Vodafone Украина" единственный из украинских сотовых компаний, продолжающих работать на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. С начала вооруженного конфликта перебои с сигналом в регионе случались неоднократно, а в ряде городов и поселков ЛДНР, особенно вблизи линии разграничения, украинская мобильная связь с конца 2014 года отсутствует полностью.

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Добавим, что уже несколько лет в самопровозглашенных ДНР и ЛНР недоступны услуги мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" (Lifecell), а также стационарной междугородней связи и интернета "Укртелеком". На территории самопровозглашённой ДНР действует местный оператор "Феникс", в ЛНР – "Лугаком", однако с их карт нельзя звонить на номера украинских мобильных операторов и стационарные телефоны. Абонентам этих операторов доступны звонки на мобильные и городские номера по территории республик, а также в Российскую Федерацию.