В заброшенной больнице в Донбассе найден тайник с боеприпасами

ГУНП в Донецкой области

КИЕВ, 6 янв — РИА Новости Украина. Правоохранители обнаружили в здании бывшей больницы на подконтрольной Киеву территории Донецкой области тайник с боеприпасами, сообщила в субботу пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.

По данным полиции, тайник был обустроен в здании бывшей больницы, которая находится вблизи села Верхнеторецкое Ясиноватского района.

"В одном из помещений правоохранители нашли целый арсенал: противотанковый ракетный комплекс, 10 зарядов для подствольного гранатомета ВОГ, гранату Ф-1 с запалом, а также 53 патрона различных калибров. Обнаруженные боеприпасы будут утилизированы. Сейчас устанавливается происхождение тайника", — говорится в сообщении полиции. Указывается, что все обнаруженные предметы имеют признаки деформации и коррозии.

Нелегальный оборот оружия в Украине заметно возрос из-за конфликта в Донбассе.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.